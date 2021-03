‘The Nest’ by Webhelp expandiert in ganz Europa

Diese Meldung erscheint zu einer Zeit, in der sich viele Jungunternehmer aufgrund der Pandemie mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert sehen und Flexibilität und ROI-Optimierung benötigen, während in ihrem Geschäftsumfeld Unsicherheit herrscht.

Der weltweit führende Customer Experience (CX) und Business Solutions Provider Webhelp hat die europaweite Expansion seines Programms The Nest by Webhelp bekannt gegeben, welches Startups und Scaleups bei der Bereitstellung einer branchenführenden Customer Experience unterstützt. The Nest ermöglicht aufstrebenden Unternehmen aller Branchen ein exponentielles Wachstum durch ein maßgeschneidertes und outgesourctes CX- Angebot.

Chloe de Mont-Serrat, Head of The Nest, betont: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Angebot für Unternehmen nun in ganz Europa anbieten können. Erfolgreiche Startups verbindet eine Gemeinsamkeit – eine außergewöhnliche Customer Experience. CX Outsourcing mit einem zuverlässigen Partner ermöglicht es Unternehmen, schnell zu skalieren und gleichzeitig den ROI zu maximieren, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – das Wachstum ihres Unternehmens."

2018 in Frankreich gelauncht, unterstützt das Programm bereits einige der dynamischsten Startups, darunter viele, die in den Rankings von The French Tech Next höchste Platzierungen erreicht haben. Darüber hinaus ist Webhelp ein langjähriger Partner für zahlreiche Unicorn-Startups und verfügt über die besten Voraussetzungen, um wachstumsstarke Unternehmen bei ihrer Skalierung voranzubringen. Durch die Expansion nach Deutschland, Spanien, Großbritannien, den nordischen Ländern, den Niederlanden und der Türkei gewinnt das Programm nun eine europäische Dimension.

"Die ersten Jahre im Aufbau eines Startups können sehr komplex sein. Die Herausforderungen sind enorm: von der schnellen Skalierung in neue Märkte, über den Aufbau solider Expertise und Prozesse, um das Wachstum zu sichern, bis hin zu innovativen Produkten und Services, um sich von der Konkurrenz zu differenzieren. Unser Programm nimmt ein Stück dieser Komplexität und kann Startups bei der Bereitstellung einer herausragenden Customer Experience, bei gleichzeitiger Kostenkontrolle, unterstützen", ergänzt Tim Kirchner, Business Director The Nest, DACH.