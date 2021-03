JPMORGAN belässt AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide nach dem Nachhaltigkeitstag von 130 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kernbotschaft des Anlagenbauers und Herstellers von Industriegasen habe sich um die CO2-Verringerung gedreht und dass diese beschleunigt werden solle, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitgehend erwartet worden sei, dass die Franzosen verstärkt das Geschäft mit Wasserstoff investieren wollen./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 23:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.