Laschet kündigt Modellprojekte für Corona-Öffnungen an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.03.2021, 10:44 | 51 | 0 | 0 24.03.2021, 10:44 | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalen will in etwa einem halben Dutzend Modellregionen Öffnungen coronabedingter Einschränkungen mit strengen Schutzmaßnahmen und Testkonzepten erproben. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Die Landesregierung werde solle befristeten Projekte "schnell nach Ostern möglich machen", sagte Laschet. Dann könnte etwa erprobt werden, mit negativem Corona-Test wieder Kinos, Sport- oder Kulturveranstaltungen zu besuchen. In den nächsten Tagen würden die ausgewählten Orte vorgestellt. Viele hätten sich angeboten, berichtete Laschet. Die Auswahl werde alle Regionen des Landes abbilden und Kreise ebenso wie große Städte. "Lockdown ja, Lockdown nein müssen wir überwinden", sagte der CDU-Bundesvorsitzende. Vorbildlich seien die Öffnungskonzepte in Tübingen. "Wir brauchen Tübingen überall", sagte Laschet, allerdings "nicht Tübingen kopiert"./beg/DP/jha





