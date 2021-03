Systematisches Schächten aufgedeckt / Deutscher Schlachthof quält Tiere zu Tode / NRW-Behörden versagen beim Tierschutz (FOTO)

Dortmund/München (ots) - SOKO Tierschutz Ermittler*innen können anhand von

aktuellem Bildmaterial aus den letzten Wochen beweisen, dass im Fleischzentrum

Prott in Selm NRW an jedem Schlachttag systematisch Tiere bei vollem Bewusstsein

geschlachtet wurden. "Die Schafe wurden brutal aufgeschlitzt und auf einen

Haufen geworfen, Rinder kämpften blutend und an der Kette baumelnd um ihr Leben

und brüllten vor Schmerzen", beschreibt SOKO Tierschutz Ermittler Friedrich

Mülln die Zustände. Die Behörden waren seit fast 20 Jahren vorgewarnt und

versagten dabei das Schächten zu stoppen.



Das Schächten von Tieren ist in Deutschland illegal und nur unter sehr hohen

Auflagen in Ausnahmen möglich. Ausnahmegenehmigungen dazu gibt es in NRW aber

nicht. Der Schlachthof Prott, der von Deutschen geleitet wird, hat sich dagegen

auf betäubungsloses Schlachten spezialisiert. Dazu kommen noch andere

Rechtsbrüche und Grausamkeiten: Tiere müssen die ganze Nacht in der

blutverschmierten Tötungsbox verbringen und werden, zusammengebrochen aufgrund

von Wassermangel und Erschöpfung, in der Früh mit Stromschlägen geweckt. Die

hygienischen Bedingungen sind katastrophal. In einer Szene schöpft ein

Schlachter Blut vom schmutzigen Boden der Tötungsbox in einen Eimer, mutmaßlich

zur Weiterverarbeitung.







dieser Größe vorgeschrieben ist, findet scheinbar nicht statt. Auf dem 24/7

Bildmaterial sind keine Kontrolleure zu sehen. Eine Lebendbeschau fand scheinbar

nicht statt und schon dann hätte das Fleisch verworfen werden müssen.



Recherchen beweisen, dass die Behörden schon seit fast 20 Jahren von

Schächtungen in dem Betrieb wissen und immer wieder über diese Grausamkeiten

informiert wurden. Die Behörden versagten auf ganzer Linie und in einem Ausmaß

das aus unserer Sicht strafbar ist.



Der Betrieb strotzt selbst nachts vor Fleischfetzen und Blut. Es herrschen

ekelhafte und gesundheitsgefährdende Zustände. "Da das Veterinäramt Unna jetzt

behauptet, alle Schlachtungen hätten unter amtlicher Kontrolle und mit Betäubung

stattgefunden, stellt sich nur noch die Frage, ob da totale Unfähigkeit oder

Bestechung im Spiel ist. In diesem Veterinäramt gehört aufgeräumt!", so der SOKO

Sprecher.



Die Tiere stammen laut internen Dokumenten unter anderem von TönniesRind und

kommen aus ganz Deutschland, selbst aus dem fernen Bayern. Zu den Kunden

gehörten Metzgereien und Supermärkte in der ganzen Ruhr-Region und auch

Bürger*innen, die direkt ab Hof einkauften.



SOKO Tierschutz hat am 18.03.2021, wenige Stunden nachdem die letzten

Videoaufnahmen gefilmt wurden, Strafanzeige erstattet und das Beweismaterial der

Staatsanwaltschaft, der Polizei und dem Ministerium übergeben.



"Leider handelten die Behörden trotz mehrfacher Appelle erst abends, was für

weitere Tiere den schrecklichen Schächttod bedeutet hat. Das ist ein krachendes

Versagen des Veterinäramts Unna und des LANUV (Ministerium), denn die

unfassbaren Zustände waren unübersehbar und bestens bekannt. "Die

verantwortlichen Veterinäre gehören genauso vor Gericht wie die verantwortlichen

Schlachter und sollten mit aller Härte bestraft werden", fordert der SOKO

Tierschutz Sprecher.



Der Schlachthof Prott ist der elfte deutsche Schlachtbetrieb, den SOKO

Tierschutz aufdeckt. Neun mussten geschlossen werden. Das zeigt, dass die

deutsche Kontrolle von Schlachthöfen von einem Totalversagen geprägt ist, auf

Kosten von Tieren, die Höllenqualen erleiden, und auch von Menschen, deren

Gesundheit gefährdet wird. Eine Lösung sieht SOKO Tierschutz nur in einer Abkehr

von der völlig entfesselten Tierausbeutung mit all ihren katastrophalen

Konsequenzen für Erde, Mensch und Tier.



Pressekontakt:



SOKO Tierschutz e.V.

Bodenehr Str 20 81373 München

Tel: 015110543834



mailto:presse@soko-tierschutz.org

Foto und Videomaterial kostenlos auf Anfrage erhältlich.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110736/4871865

OTS: SOKO Tierschutz e.V.





Auffällig ist, was man nicht sieht: Die Veterinärkontrolle, die bei Betriebendieser Größe vorgeschrieben ist, findet scheinbar nicht statt. Auf dem 24/7Bildmaterial sind keine Kontrolleure zu sehen. Eine Lebendbeschau fand scheinbarnicht statt und schon dann hätte das Fleisch verworfen werden müssen.Recherchen beweisen, dass die Behörden schon seit fast 20 Jahren vonSchächtungen in dem Betrieb wissen und immer wieder über diese Grausamkeiteninformiert wurden. Die Behörden versagten auf ganzer Linie und in einem Ausmaßdas aus unserer Sicht strafbar ist.Der Betrieb strotzt selbst nachts vor Fleischfetzen und Blut. Es herrschenekelhafte und gesundheitsgefährdende Zustände. "Da das Veterinäramt Unna jetztbehauptet, alle Schlachtungen hätten unter amtlicher Kontrolle und mit Betäubungstattgefunden, stellt sich nur noch die Frage, ob da totale Unfähigkeit oderBestechung im Spiel ist. In diesem Veterinäramt gehört aufgeräumt!", so der SOKOSprecher.Die Tiere stammen laut internen Dokumenten unter anderem von TönniesRind undkommen aus ganz Deutschland, selbst aus dem fernen Bayern. Zu den Kundengehörten Metzgereien und Supermärkte in der ganzen Ruhr-Region und auchBürger*innen, die direkt ab Hof einkauften.SOKO Tierschutz hat am 18.03.2021, wenige Stunden nachdem die letztenVideoaufnahmen gefilmt wurden, Strafanzeige erstattet und das Beweismaterial derStaatsanwaltschaft, der Polizei und dem Ministerium übergeben."Leider handelten die Behörden trotz mehrfacher Appelle erst abends, was fürweitere Tiere den schrecklichen Schächttod bedeutet hat. Das ist ein krachendesVersagen des Veterinäramts Unna und des LANUV (Ministerium), denn dieunfassbaren Zustände waren unübersehbar und bestens bekannt. "Dieverantwortlichen Veterinäre gehören genauso vor Gericht wie die verantwortlichenSchlachter und sollten mit aller Härte bestraft werden", fordert der SOKOTierschutz Sprecher.Der Schlachthof Prott ist der elfte deutsche Schlachtbetrieb, den SOKOTierschutz aufdeckt. Neun mussten geschlossen werden. Das zeigt, dass diedeutsche Kontrolle von Schlachthöfen von einem Totalversagen geprägt ist, aufKosten von Tieren, die Höllenqualen erleiden, und auch von Menschen, derenGesundheit gefährdet wird. Eine Lösung sieht SOKO Tierschutz nur in einer Abkehrvon der völlig entfesselten Tierausbeutung mit all ihren katastrophalenKonsequenzen für Erde, Mensch und Tier.Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V.Bodenehr Str 20 81373 MünchenTel: 015110543834mailto:presse@soko-tierschutz.orgFoto und Videomaterial kostenlos auf Anfrage erhältlich.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110736/4871865OTS: SOKO Tierschutz e.V.