Supply Chain Management in der Pandemie / Die Medi-Globe Group zeigt, wie man in Krisenzeiten eine kontinuierliche Versorgung von Kliniken und Patienten weltweit sicherstellt (FOTO)

Rohrdorf/Achenmühle (ots) - Das Sicherstellen einer kontinuierlichen

Patienten-Versorgung in der gegenwärtigen Pandemie hat für Unternehmen der

MedTech-Industrie oberste Priorität. Die Branche ist ganz besonders auf

medizinisch notwendige Produkte und funktionierende Lieferketten angewiesen. Dem

Schutz sensibler Produktionsbereiche kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Seit über einem Jahr hält die Corona-Pandemie auch das international tätige

Medizintechnik-Unternehmen Medi-Globe Group in Atem. In Krisenzeiten trennt sich

im Supply Chain Management die Spreu vom Weizen: Verlässliche und flexible

Lieferketten haben Bestand, während weniger gut aufgestellte Unternehmen bereits

bei kleineren Störfällen ins Stocken geraten. Die Medi-Globe-Group hat sehr früh

entscheidende Maßnahmen getroffen, um Produktion und Lieferketten und damit die

kontinuierliche Versorgung von Kliniken, Patienten und Handelspartnern weltweit

sicherzustellen.



Sicherstellen von Lieferketten - das macht die Medi-Globe Group anders







Pandemieentstehung verbreiteten, hat die Medi-Globe Group einen extra Krisenstab

gegründet, der sich um den Infektionsschutz der Mitarbeiter, um die Auswirkung

auf den Vertrieb und jegliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit

gekümmert hat. Die Organisation war durch diese "Task Force" und der

Organisation vor Ort in Asien rasch in der Lage, mögliche Auswirkungen der Krise

frühzeitig zu erkennen und die eigene Supply Chain konsequent auf

Krisen-Management einzustellen. Von Vorteil war sicherlich auch die bestehende

Policy der Medi-Globe Group, die in "normalen Zeiten" ausreichend

Sicherheitsbestände für kritische Fertig- und Rohware vorhält. Für

Vertriebsprodukte hat die Unternehmensgruppe einen durchschnittlichen

Lagerbestand von mindestens zwei Monaten und für Produktionsmaterialien eine

Bevorratung von bis zu sechs Monaten Reichweite eingeführt, was eine

ausreichende Lieferfähigkeit im Auf und Ab des Jahres 2020 garantiert hat.

Gezielte Modellrechnungen der Bedarfsplanung simulierten die Effekte

einsetzender Beschränkungen bei elektiven Eingriffen sowie die Rückkehr zum

normalen Operationsbetrieb. So konnte die Medi-Globe Group gewährleisten, dass

auch bei stark schwankende Bedarfsänderungen die Lieferfähigkeit bestehen

bleibt.



"Wir sind kontinuierlich auch außerhalb von Pandemiezeiten im engen Kontakt mit

unseren Lieferanten, um bei Veränderungen des Marktes möglichst schnell Seite 2 ► Seite 1 von 2



Bereits als sich die ersten Nachrichten Januar 2020 über eine möglichePandemieentstehung verbreiteten, hat die Medi-Globe Group einen extra Krisenstabgegründet, der sich um den Infektionsschutz der Mitarbeiter, um die Auswirkungauf den Vertrieb und jegliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Lieferfähigkeitgekümmert hat. Die Organisation war durch diese "Task Force" und derOrganisation vor Ort in Asien rasch in der Lage, mögliche Auswirkungen der Krisefrühzeitig zu erkennen und die eigene Supply Chain konsequent aufKrisen-Management einzustellen. Von Vorteil war sicherlich auch die bestehendePolicy der Medi-Globe Group, die in "normalen Zeiten" ausreichendSicherheitsbestände für kritische Fertig- und Rohware vorhält. FürVertriebsprodukte hat die Unternehmensgruppe einen durchschnittlichenLagerbestand von mindestens zwei Monaten und für Produktionsmaterialien eineBevorratung von bis zu sechs Monaten Reichweite eingeführt, was eineausreichende Lieferfähigkeit im Auf und Ab des Jahres 2020 garantiert hat.Gezielte Modellrechnungen der Bedarfsplanung simulierten die Effekteeinsetzender Beschränkungen bei elektiven Eingriffen sowie die Rückkehr zumnormalen Operationsbetrieb. So konnte die Medi-Globe Group gewährleisten, dassauch bei stark schwankende Bedarfsänderungen die Lieferfähigkeit bestehenbleibt."Wir sind kontinuierlich auch außerhalb von Pandemiezeiten im engen Kontakt mitunseren Lieferanten, um bei Veränderungen des Marktes möglichst schnell