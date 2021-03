Bitcoin Zertifikate im Kryptomarkt - Suche nach günstigem, endlos laufenden und 100% gesicherten Papier

Dieser Beitrag geht wie angekündigt intensiv auf die Zertifikatewelt im Umfeld der Kryptowährungen ein. Es gibt Zertifikate, die entsprechende Aktien oder einen Korb von Kryptowährungen oder nur Bitcoin enthalten.

m Teil 1 unserer Bitcoin-Reise habe ich Ihnen dargelegt, warum der {{1057391|Bitcoin}} meiner Ansicht nach keine Modeerscheinung ist, sondern seinen Platz in der Finanzwelt hat. Ich habe auch erklärt, warum der Bitcoin kein Zahlungsmittel, sondern ein Wertaufbewahrungsmittel ist. Wir haben uns dann einige Aktien angeschaut, deren Kurs stark mit dem Bitcoin-Kurs korreliert. Heute schauen wir uns Zertifikate an, die für die Bitcoinwelt ausgegeben wurden.



Doch zuvor möchte ich Ihnen noch einen Vergleich aufzeigen, der vielleicht beim Verständnis hilft. Dazu möchte ich kurz in die Geldpolitik eintauchen. Keine Angst, ich halte es einfach. Geld wird im Allgemeinen von Staaten ausgegeben. Letztlich ist es die Gemeinschaft, also das Volk, das sich auf eine Währung einigt, mit der man Güter und Leistungen verrechnen kann. In Deutschland war das bis 2002 die D-Mark, in Frankreich der Franc und in Italien die Lira.



Das Volk koordiniert sich über die Volksvertreter. Wenn sich das Volk also auf eine Währung einigt, dann wird diese Entscheidung von den Volksvertretern, den Politikern umgesetzt. Diese haben eine Institution geschaffen, die für die Steuerung des Geldes verantwortlich ist: Die Notenbank.



Die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen ein politischer Einfluss auf die Notenbank zu schlechten Ergebnissen führte, daher wurde in Deutschland eine von der Politik unabhängige Notenbank geschaffen. Frankreich und Italien hatten das nicht und beneideten uns um diese Institution. So wurde die EZB nach dem Vorbild der unabhängigen Bundesbank konzipiert.



Nun ist es fraglich, ob diese Unabhängigkeit der EZB noch gegeben ist. Wenn die einzelnen Mitgliedsländer ungezügelt Staatsanleihen zur Finanzierung politischer Ziele ausgeben, die von der EZB über den Umweg der Geschäftsbanken aufgekauft werden. Als Notmaßnahme zur Krisenbewältigung mag das vor 12 Jahren vorübergehend gerechtfertigt gewesen sein, doch nach nunmehr 12 Jahren sieht es für mich nicht mehr so aus, als könne die EZB unabhängig die Geldwertstabilität sicherstellen. Mit der Diskussion über Klimaziele verlässt die EZB nun endgültig ihre angestammte Aufgabe der Sicherung der Geldwertstabilität als einziges Ziel.