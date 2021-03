BERNSTEIN RESEARCH belässt INTEL CORP auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy Rasgon

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach strategischen Aussagen vom Vorabend auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 US-Dollar belassen. Positiv wertete Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass der Chip-Hersteller in der Fertigung von 7-Nanometer-Prozessoren vorankomme. Der Konzern profitiere von staatlicher Förderung angesichts der Knappheit an Halbleitern. Die Profitabilität dürfte wegen der angekündigten hohen Investitionen aber unter Druck geraten. Die von Intel prognostizierte Bruttomarge enttäusche und dürfte wie auch der freie Barmittelzufluss unter weiteren Druck kommen./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 06:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.