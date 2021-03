Kann sich die E.ON-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 9,50 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Nachdem die seit Mitte des vergangenen Jahres begonnene Talfahrt der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) am 4.3.21 bei 8,27 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand, konnte sich die Versorgeraktie danach wieder bis in den Bereich von 9 Euro erholen. Nach der Veröffentlichung der im Rahmen der Erwartungen liegenden und von der Pandemie im wesentlichen unbeeindruckt gebliebenen Zahlen für das Vorjahr, der Ankündigung, die Dividende anheben zu werden und des zuversichtlichen Ausblicks legte die Aktie im frühen Handel des 24.3.21 um bis zu 2 Prozent zu, konnte das Niveau in weiterer Folge aber nicht behaupten.

Wenn sich die Einschätzungen jener Experten erfüllen, die die E.ON-Aktie in ihren aktuellen Analysen mit Kurszielen von bis zu 13 Euro (Kepler Cheuvreux) als kaufens- oder zumindest haltenswert einstufen, dann könnte die Aktie über weiteres Erholungspotenzial verfügen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 9,50 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.