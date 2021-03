HAMBURG (dpa-AFX) - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop blickt nach den deutlichen Spuren der Corona-Krise in der Bilanz 2020 mit Sorgen auf das laufende Geschäftsjahr. 2020 brach der operative Gewinn des Unternehmens bei leichten Umsatzrückgängen ein, unter dem Strich stand ein Verlust. Für das laufende Jahr rechnet Deutsche Euroshop mit einem weiteren Rückgang bei Umsatz und operativen Ergebnissen, wie der SDax -Konzern am Dienstagabend bei Vorlage von vorläufigen Zahlen in Hamburg mitteilte.

Am Aktienmarkt kam dies überhaupt nicht gut an. Die Aktie verlor am Mittwoch mehr als fünf Prozent. Seit Jahresbeginn steht damit ein Minus von rund 12 Prozent zu Buche. Commerzbank-Analyst Tom Carstairs zeigte sich enttäuscht von der Dividende und dem Ausblick des Immobilieninvestors. Derweil lagen laut Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg Umsatz, der operative Gewinn (Ebit) und die Funds from Operations (FFO) über seinen Erwartungen. Die Bewertung des Portfolios sei hingegen aufgrund eines höheren Leerstands geringer ausgefallen als von ihm prognostiziert.