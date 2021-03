Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 sieht 2021 deutliches Wachstum

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 rechnet nach dem Einbruch im vergangenen Corona-Jahr für 2021 mit mehr Geschäft. So will Vorstandschef Christian Bertermann auch deutlich über das hinaus, was der bisher auf den Großhandel spezialisierte Konzern vor der Krise umsetzte. Besser als zuletzt in Aussicht gestellt läuft das zum Wachstumsfeld erkorene Geschäft mit dem Gebrauchtwagenverkauf an Privatkunden. Verluste wird es wegen des hohen Marketingbudgets aber wie angekündigt auch weiter geben.

Die Auto1-Aktie lag am Mittwoch nach einem starken Vortag um ein Prozent höher bei 50,78 Euro. Das Papier war Anfang Februar zu einem Ausgabepreis von 38 Euro an die Börse gebracht worden und aus dem Stand auf das Niveau um die 50 Euro gestiegen - teils sogar noch spürbar höher. Derzeit ist das erst 2012 gegründete Unternehmen an der Börse rund 10,5 Milliarden Euro wert. Auch mit einem Streubesitzanteil von 44 Prozent ist Auto1 damit ein Kandidat für den Mittelwerteindex MDax .