Principal Solar kündigt Partnerschaftsvereinbarung mit Elektrofahrzeug-Unternehmen eTruck Transportation an

Dallas, Texas--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 24. März 2021) - Principal Solar, Inc. (OTC Pink: PSWW) ("Principal" oder "das Unternehmen"), ein strategischer Investor in und Erwerber von Organisationen und Technologien, die Chancen der nächsten Generation in traditionellen, erneuerbaren und sauberen Energiesektoren unterstützen, sowie ein Investor in und Erwerber und Betreiber von unterbewerteten erdölproduzierenden Liegenschaften, gab heute bekannt, dass sie eine Absichtserklärung zur Gründung einer neuen Tochtergesellschaft in Partnerschaft mit einem Unternehmen für die Umrüstung von Elektrofahrzeugen, eTruck Transportation ("eTruck"), unterzeichnet hat. Durch die Tochtergesellschaft beabsichtigt Principal, die erfolgreiche, kurzfristige Markteinführung der schweren Elektrofahrzeuge von eTruck zu finanzieren und zu unterstützen, indem das notwendige Betriebskapital bereitgestellt wird, um die erwarteten Kundenaufträge zu erfüllen, zukünftige Plattformen und Technologien zu entwickeln und das Wachstum von eTruck zu beschleunigen.



"Die Partnerschaft von Principal und eTruck passt perfekt zu unserem Ziel, uns schnell zu einem Unternehmen für "grüne" Energietechnologien zu entwickeln, und profitiert von der bestehenden Marktnachfrage nach voll funktionsfähigen, schweren Elektrofahrzeugen, die Diesel-LKWs ersetzen können, ohne an Reichweite, Funktionalität oder Leistung einzubüßen", sagte K. Bryce "Rick" Toussaint, CPA, MBA, Vorsitzender und CEO von PSWW. "Die Logistik- und Transportbranche sucht nach elektrischen Flottenfahrzeugen, die den ganzen Tag ohne Aufladen fahren können, und wir glauben, dass die Umrüstungstechnologien von eTruck die beste kurzfristige Lösung bieten. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschafts-Tochtergesellschaft und die daraus resultierenden Finanzmittel und Ressourcen eTruck in die Lage versetzen werden, Aufträge für Flottenfahrzeuge der Klassen 6 und 8 in einer Weise entgegenzunehmen und auszuliefern, die deutlich schneller ist, als dies von traditionellen Lastwagenherstellern erreicht werden kann."