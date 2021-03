Precision Value & Health erwirbt den globalen Omnichannel-Engagement-Führer, Across Health

Bethesda, Maryland (ots/PRNewswire) - Das in der EU ansässige Team bietet eine

einzigartige Omnichannel-Optimierungsplattform und digitale

Transformationsfähigkeiten für führende Life-Sciences-Unternehmen



Precision Value & Health, der Branchenführer für

Kommerzialisierungsdienstleistungen für innovative Life-Science-Unternehmen, gab

heute die Übernahme von Across Health bekannt. Across Health ist ein führendes

globales Omnichannel-Engagement-Beratungsunternehmen, das sich darauf

konzentriert, seinen Kunden einen analytischen und evidenzbasierten Rahmen für

die kommerzielle Strategie, Ausführung und Ressourcenoptimierung zu bieten. Die

Lösungen des Unternehmens basieren auf der firmeneigenen, marktführenden

Navigator365-Produktsuite, auf die sich mehr als 40 Pharmaunternehmen bei der

Omnichannel-Planung und Ressourcenzuweisung verlassen. Das Team von Across

Health arbeitet bereits Hand in Hand mit den medizinischen Kommunikations-,

Kreativ- und Datenwissenschaftsteams von Precision, um analytisch getriebene

Einführungs- und Kommerzialisierungsprogramme über den gesamten

Produktlebenszyklus hinweg anzubieten.







Unternehmen arbeitet mit Blue-Chip-Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften

zusammen, um Omnichannel-Strategien und digitale Transformationsprogramme zu

entwickeln, auszuführen und zu verfolgen. Die Grundlage der Lösungen von Across

Health ist die marktführende Navigator365-Produktsuite, eine SaaS-basierte

Analyseplattform für die Planung von Omnichannel-Einführungen, die Formulierung

von Kampagnenstrategien, die Ressourcenzuweisung und die Wirkungsmessung. Diese

innovativen Produkte werden durch jahrzehntelange, tiefgreifende

Branchenberatungsexpertise ergänzt, die den Kunden hilft, eine messbar effektive

Omnichannel-Strategie zu entwickeln - für die Markteinführung und während des

gesamten Vermarktungszyklus.



Carolyn Morgan, EVP, Ärztin und Patientenbeauftragte bei Precision Value &

Health, kommentiert die Übernahme: "Die kulturelle Übereinstimmung zwischen

unseren Teams war sofort gegeben und die Zusammenarbeit begann fast instinktiv.

Across Health baut auf einer Familie von proprietären Produkten auf, die Kunden

bei der Optimierung ihrer Go-to-Market-Strategie und -Ressourcen mit Hilfe eines

einzigartigen, umsetzbaren Analyserahmens unterstützen. Ihre Expertise und der

Navigator365 ermöglichen es uns, eine neue Ebene der evidenzbasierten

Omnichannel-Kundenansprache zu betreten, die zu besseren Entscheidungen und noch

größerem Erfolg für unsere Kunden führen wird."



