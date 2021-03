Köln (ots) - Ein Unfall oder Brand in einem Tunnel gehören zu den schlimmstenVorstellungen, die Autofahrer sich ausmalen können. Brandbekämpfungsanlagen undsichere Fluchtwege sind in Tunnelsystemen wichtigste Voraussetzung, umMenschenleben zu retten. Die deutsche FOGTEC Brandschutz GmbH installiert jetztdie erste Hochdruckwassernebelanlage (HDWNA) in einem Straßentunnel in den USA-im Herzen New Yorks. "Der Hugh L. Carey Tunnel verbindet Manhattan und Brooklynmiteinander. Nach 70 Jahren erfüllte er die Standards der Brandschutzauflagennicht mehr und wir haben die Ehre, die Sanierung mit Technik aus Deutschlanddurchzuführen", erklärt Tim Usner, Sales Manager Tunnel Systems bei FOGTEC. DieTechnologie des Hochdruckwassernebels bietet dabei allein durch ihreplatzsparende Installation einen wesentlichen Vorteil, denn die Rohrleitungensind mindestens 50 Prozent kleiner als bei traditionellen Sprinkleranlagen. Sokann die Hochdruckwassernebel-Brandbekämpfungsanlage im Hugh L. Carey-Tunnelproblemlos mit in den Abluftschacht integriert werden.Vorab forderten die New Yorker Behörden den Nachweis der Anlagenwirksamkeitdurch Realbrandversuche, um sich von der Effektivität der Brandbekämpfungsanlagezu überzeugen. Was auf Anhieb gelang, denn Nachweise aus der Vergangenheitzeigen, dass der versprühte Wassernebel eine dreidimensionale Kühlwirkungerzeugt, die sowohl den Brand als auch dessen Umgebung schnell herunterkühlt.Dadurch wird auch das Bauwerk selbst geschützt. Hochdruckwassernebelanlagenverbrauchen zudem bedeutend weniger Wasser als traditionelle Brandbekämpfungs-oder Sprinkleranlagen - und erlauben so erhebliche Platzeinsparnisse, da diebenötigten Wassertanks viel kleiner ausfallen. Ein großer Vorteil, denn Platzist im Zentrum New Yorks ein sehr knappes und teures Gut. "Im Fall des Hugh L.Carey-Tunnels sind diese Faktoren vor allem bedeutsam, damit eineHauptverkehrsader - die zudem mautpflichtig ist - bei einem Brandfall möglichstkurz oder am besten gar nicht geschlossen werden muss", sagt Usner. Wegen derCorona-Pandemie erfolgten alle Abstimmungen und die Werksprüfung zwischen FOGTECals Unterauftragnehmer mit den Beteiligten vor Ort per Videokonferenz. "Dasfunktionierte wunderbar - wir können das jederzeit überall wiederholen."Weitere Informationen unter:https://fogtec-international.com/de/wassernebel.htmlDie FOGTEC Brandschutz GmbH ist ein 1997 gegründetes, inhabergeführtesUnternehmen mit Hauptsitz in Köln sowie weiteren Standorten in Wien, Shanghaiund Mumbai. FOGTEC entwickelt, produziert und vermarktet stationäre und mobileSysteme zur Branderkennung und -bekämpfung und ist das weltweit führendeUnternehmen für Brandschutz mit Wassernebel in Zügen und Tunneln.Pressekontakt:FOGTEC Brandschutz GmbHSchanzenstraße 19A51063 KölnTel.: +49 (0) 221 9 62 23 0E-Mail: mailto:contact@fogtec.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/42924/4871920OTS: FOGTEC Brandschutz GmbH