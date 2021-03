Mächtige Goldmineralisierung setzt sich entlang des Streichens in der Goldmine Sturec fort

Highlights

- Diamantbohrarbeiten unter Tage in der Goldmine Sturec zeigen weiterhin kontinuierliche mächtige Zonen von Goldmineralisierung entlang des Streichens ab der derzeitigen Grenze der JORC (2012)-Mineralressource

- UGA-12 durchschnitt 81 m @ 1,90 g/t Au und 10,3 g/t Ag ab 17 m (0,3 g/t Au Cutoff, Mächtigkeit unter Tage) einschließlich hochgradigerer Zonen:

35 m @ 3 , 73 g/t Au and 11 , 6 g/t Ag ab 63 m (0 , 5 g/t Au Cutoff ); Einschließlich 5 m @ 20 , 46 g/t Au u nd 21 , 0 g/t Ag ab 92 m (1 g/t Au Cutoff );



- UGA-10 durchschnitt 60 m @ 1,03 g/t Au and 5,2 g/t Ag ab 83 m (0,3 g/t Au Cutoff, Mächtigkeit unter Tage) einschließlich hochgradigerer Zonen:

6 m @ 1 , 73 g/t Au u nd 9 , 0 g/t Ag ab 83 m ( 0 , 5 g/t Au Cutoff );

3 m @ 1 , 8 5 g/t Au u nd 4 , 5 g/t Ag ab 108 m ( 0 , 5 g/t Au Cutoff ); u nd

13 m @ 2 , 06 g/t Au u nd 6 , 3 g/t Ag ab 123 m (0 , 5 g/t Au Cutoff ); einschließlich 2 m @ 5,8 7 g/t Au u nd 2 , 3 g/t Ag ab 134 m (1 g/t Au Cutoff );



- UGA-09 durchschnitt 21 m @ 0,96 g/t Au und 3,6 g/t Ag ab 86 m (0,3 g/t Au Cutoff, Mächtigkeit unter Tage) einschließlich hochgradigerer Zonen:

7 m @ 2 , 24 g/t Au u nd 6 , 0 g/t Ag ab 100 m (0 , 5 g/t Au Cutoff ); einschließlich 4 m @ 3 , 31 g/t Au u nd 9 , 0 g/t Ag ab 103 m (1 g/t Au Cutoff );



- UGA-07 durchschnitt 112 m @ 0,87 g/t Au und 7,7 g/t Ag ab 16 m (0,3 g/t Au Cutoff, Mächtigkeit unter Tage) einschließlich hochgradigerer Zonen:

24 m @ 2 , 28 g/t Au u nd 11 , 5 g/t Ag ab 17 m (0.5 g/t Au Cutoff ); einschließlich 4 m @ 1 0 , 86 g/t u nd 36 , 2 g/t Ag ab 34 m (1 g/t Au Cutoff );

5 m @ 1 , 11 g/t Au u nd 5 , 2 g/t Ag ab 92 m (0 , 5 g/t Au Cutoff ); u nd

3 m @ 1 , 57 g/t Au u nd 5 , 0 g/t Ag ab 112 m (0 , 5 g/t Au Cutoff );

- Zusätzliche Probenahmen aus UGA-08, UGA-11 und UGA-13 sind abgeschlossen. Die Proben befinden sich derzeit im Labor zur Untersuchung– die Ergebnisse werden in Kürze bekanntgegeben.

- Probenvorbereitung bei UGA-14 ist abgeschlossen. Die Proben wurden ans Labor zur Untersuchung geschickt.

- Bohrungen bei UGA-15 sind fast abgeschlossen. Bohrungen an UGA-16 werden bald beginnen.

- Eine zweite Bohrstelle wird für zusätzliche Neigungs-/Tiefenbohrungen und Erweiterungsbohrungen entlang des Streichens vorbereitet.

23. März 2021 - MetalsTech Limited (ASX: MTC) (das Unternehmen oder MTC) freut sich, den Anteilseignern ein Update zu seinem Bohrprogramm in der hundertprozentigen unternehmenseigenen Goldmine Sturec in der Slowakei (Sturec) zu geben. Das Unternehmen hat bis jetzt vierzehn (14) Diamantbohrlöcher im Rahmen des ersten Unter-Tage-Bohrprogramms im Stollen Andrej durchgeführt. Das derzeitige Bohrprogramm dient der Prüfung der südlichen Ausdehnungen der hochgradigen, steil abfallenden Mineralisierungszonen außerhalb der bestehenden Sturec-Mineralressource.

UGA-12: Bohrprüfungsergebnisse

Bohrungen in UGA-12 wurden bis zu einer Tiefe von 106 m durchgeführt. UGA-12 war oberhalb von Bohrung UGA-06 positioniert, in der 70 m @ 3,43 g/t Au und 14,7 g/t Ag ab 33 m durchschnitten wurden (wie von MTC am 23. November 2020 bekanntgegeben).

UGA-12 durchschnitt 81 m von Quarzader-/Stockwork-/Brekzienstrukturen, mit unterschiedlichem Gehalt feiner bis sehr feiner Sulfide (hauptsächlich Pyrit / Markasit), eingebettet in stark argillisch alteriertem Andesit-Muttergestein ab einer Tiefe von etwa 17 m bis 98 m (*nicht die wahre Mächtigkeit).

Aus Testergebnissen von UGA-12 werden kontinuierliche Mineralisierungszonen ab 17 m bis 98 m (unter Zugrundelegung eines 0,3 g/t Au Cutoff-Wertes) interpretiert. Dieser Abschnitt weist eine weit größere Mächtigkeit als die bekannte Mineralisierungszone zwischen UGA-06 und den Ausdehnungen der derzeitigen Sturec-Mineralressource auf.

UGA-10: Bohrprüfungsergebnisse

Bohrungen in UGA-10 wurden bis zu einer Tiefe von 164,5 m durchgeführt. UGA-10 war oberhalb von Bohrloch UGA-05 positioniert, in dem 32 m @ 4,62 g/t Au und 17,5 g/t Ag ab 70 m durchschnitten wurden (wie von MTC am 23. November 2020 bekanntgegeben).

UGA-12 durchschnitt 60 m von Quarzader-/Stockwork-/Brekzienstrukturen, mit unterschiedlichem Gehalt feiner bis sehr feiner Sulfide (hauptsächlich Pyrit / Markasit), eingebettet in stark argillisch alteriertem Andesit-Muttergestein ab einer Tiefe von etwa 83 m bis 143 m (*nicht die wahre Mächtigkeit).

Aus Testergebnissen von UGA-10 werden kontinuierliche Mineralisierungszonen ab 83 m bis 143 m (unter Zugrundelegung eines 0,3 g/t Au Cutoff-Wertes) interpretiert. Dieser Abschnitt hat das Streichen/Tauchen der bekannten Mineralisierungszone im Süden um mindestens 20 m entlang des Hangendes der interpretierten Mineralisierungszone und um etwa 30 m entlang des Liegenden von UGA-05 erweitert. UGA-10 erweitert die bekannte Mineralisierungszone auch um etwa 30 m neigungsabwärts von UGA-05.

UGA-09: Bohrprüfungsergebnisse

Bohrungen an UGA-09 wurden bis zu einer Tiefe von 190,2 m durchgeführt. UGA-09 war unterhalb von Bohrloch UGA-05 positioniert, in dem 32 m @ 4,62 g/t Au und 17,5 g/t Ag ab 70 m durchschnitten wurden (wie von MTC am 23. November 2020 bekanntgegeben).

UGA-09 durchschnitt mehrere Zonen von Quarzader-/Stockwork-/Brekzienstrukturen, mit unterschiedlichem Gehalt feiner bis sehr feiner Sulfide (hauptsächlich Pyrit / Markasit), eingebettet in stark argillisch alteriertem Andesit-Muttergestein ab einer Tiefe von etwa 16 m bis 107 m (*nicht die wahre Mächtigkeit).

Testergebnisse aus UGA-09 zeigen, dass dieses Bohrloch mehrerer Mineralisierungszonen in einer Tiefe von 16 m bis 107 m durchschnitt, mit der kontinuierlichsten Mineralisierungszone in einer Tiefe von 86 m bis 107 m (unter Zugrundelegung eines 0,3 g/t Au Cutoff-Wertes). Dieser Abschnitt hat die bekannte Mineralisierungszone etwa 20 m neigungsabwärts entlang des Hangendes und Liegendenden erweitert und die interpretierte Mineralisierung von UGA-05 begrenzt.

UGA-07: Bohrprüfungsergebnisse

Bohrungen an UGA-07 wurden bis zu einer Tiefe von 130 m durchgeführt. UGA-07 war positioniert zwischen UGA-04, in dem 90 m @ 3,88 g/t Au und 13,9 g/t Ag durchschnitten wurden (wie von MTC am 16. November 2020 bekanntgegeben) und UGA-06, in dem 70 m @ 3,43 g/t Au und 14,7 g/t Ag ab 33 m durchschnitten wurden (wie von MTC am 8. Dezember 2020 bekanntgegeben).

Im Einzelnen sollte UGA-07 die interpretierte Mineralisierungszone etwa 30 m neigungsabwärts von UGA-06 entlang des Hangendes der Mineralisierungszone und etwa 70 m entlang des Liegenden durchschneiden.

UGA-07 durschnitt 112 m von Quarzader-/Stockwork-/Brekzienstrukturen, mit unterschiedlichem Gehalt feiner bis sehr feiner Sulfide (hauptsächlich Pyrit / Markasit), eingebettet in stark argillisch alteriertem Andesit-Muttergestein ab einer Tiefe von etwa 16 m bis 128 m (*nicht die wahre Mächtigkeit).

Aus Testergebnissen von UGA-7 werden kontinuierliche Mineralisierungszonen ab 16 m bis 128 m (unter Zugrundelegung eines 0,3 g/t Au Cutoff-Wertes) interpretiert.

UGA-08, UGA-11 und UGA-13: Update zu Probenahmen

Das Unternehmen hat zusätzliche Probenahmen in UGA-08, UGA-11 und UGA-13 abgeschlossen. Alle zusätzlichen Proben befinden sich derzeit im Labor und die Testergebnisse werden erwartet. Das Unternehmen wird die Testergebnisse zu UGA-08, UGA-11 and UGA-13 veröffentlichen, sobald alle Ergebnisse zur Verfügung stehen.

UGA-08 sollte die Mineralisierungszone etwa 30 m neigungsabwärts von UGA-04 (welches 90 m @ 3,88 g/t Au und 13,9 g/t Ag durchschnitt, wie von MTC am 16. November 2020 bekanntgegeben) entlang des Hangendes der interpretierten Mineralisierungszone und etwa 70 m entlang des Liegenden durchschneiden.

UGA-11 sollte die Mineralisierungszone etwa 20 m neigungsabwärts von UGA-04 (welches 90 m @ 3,88 g/t Au und 13,9 g/t Ag durchschnitt, wie von MTC am 16. November 2020 bekanntgegeben) entlang des Hangendes der interpretierten Mineralisierungszone und etwa 50 m entlang des Liegenden durchschneiden. Der Richtungswinkel von UGA-11 war weiter nördlich als bei UGA-04 positioniert, und es sollte daher die Mineralisierungszone entlang des Streichens nach Norden auch um etwa 10 m entlang des Liegenden erweitert werden.

UGA-13 soll die interpretierte Mineralisierungszone entlang des Tauchens südlich von UGA-05 erweitern. Wie von MTC am 23. November 2020 bekanntgegeben, durchschnitt UGA-05 32 m @ 4,62 g/t Au und 17.5 g/t Ag ab 50 m (0,3 g/t Au Cutoff, Mächtigkeit unter Tage).

UGA-15: Update zu Bohrarbeiten

Bohrarbeiten werden derzeit in UGA-15 durchgeführt.

UGA-15 liegt zwischen UGA-12 (Prüfungen ausstehend) und UGA-03, in welchem 59 m @ 2,3 g/t Au und

9,4 g/t Ag ab 225 m durchschnitten wurden (wie von MTC am 28. Oktober 2020 bekanntgegeben). Dieses Bohrloch füllt eine wesentliche Lücke in der neu entdeckten hochgradigen Mineralisierungszone südlich der Hauptmineralressource in Sturec und könnte das Vertrauen in zukünftige Mineralressourcen-Modellierung in diesem Gebiet stärken.

