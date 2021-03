Zahltag bei den Anlegern des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) – zum siebten Mal in Folge erhalten die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) eine Ausschüttung von über 4% p.a. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 werden 2,20 Euro je 50 Euro-Fondsanteil ausgezahlt, was einer Ausschüttungsrendite von 4,34% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn 2020 entspricht. Die Ausschüttung findet heute am 24.03.2021 statt.

Das Portfolio aus professionell selektierten Mittelstandsanleihen (mit Hilfe des eigens entwickelte KFM-Scoring-Modells) bleibt somit einmal mehr erfolgreich. Zur Verdeutlichung: Fonds-Anleger der ersten Stunde konnten bis heute eine Gesamtausschüttung in Höhe von insgesamt 15,36 Euro je Fondsanteil vereinnahmen. Dies entspricht einer Gesamt-Ausschüttungsrendite in Höhe von 30,72% bezogen auf den Erst-Ausgabepreis von 50,00 Euro im November 2013.