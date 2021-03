JPMORGAN belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach dem Kapitalmarkttag zum Diagnostikgeschäft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Franken belassen. Die Veranstaltung habe die führende Position des Pharmakonzerns in diesem Bereich hervorgehoben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht gute Chancen, dass die Sparte mittelfristig stärker als erwartet wachsen könnte./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 22:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 00:15 / GMT