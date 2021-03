RedHill Biopharma gibt Härtefall-("Compassionate Use")-Behandlung der ersten COVID-19-Patienten mit Opaganib in der Schweiz bekannt

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - RedHill

Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH)

("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches

Unternehmen, gab heute bekannt, dass es auf eine Anfrage zur Bereitstellung von

Opaganib1 zur ambulanten Härtefallbehandlung ("Compassionate Use") von mehreren

Schweizer Patienten mit COVID-19-Pneumonie unter Aunahmeregelung reagiert hat.



Die Behandlung mit oral verabreichtem Opaganib wurde in der vergangenen Woche

kurzfristig eingeleitet, um einen Notfalltransport und die Versorgung mit

Arzneimitteln der Patienten zu gewährleisten. Opaganib ist ein neuartiger, oral

verabreichter Sphingosinkinase-2 (SK2) -Hemmer mit nachgewiesener doppelter

entzündungshemmender und antiviraler Aktivität. Der Wirkstoff zielt auf eine

menschliche Zellkomponente ab, die an der Virusreplikation beteiligt ist und ist

damit voraussichtlich auch gegen neu auftretende Virusvarianten mit Mutationen

im Spike-Protein wirksam.







Um mehr über RedHill Biopharma's Expanded Access Policy zu erfahren, besuchen



