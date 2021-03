GK Software: Deutlicher Margenanstieg

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Umsatz um knapp 2 Prozent und das EBITDA sogar um 51 Prozent gesteigert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen von dem erfolgreich umgesetzten Effizienz- und Ertragssicherungsprogramm profitiert und das EBITDA auf 18,5 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge sei auf 15,7 Prozent geklettert. 2020 habe GK Software 11 Neukunden aus 4 Kontinenten für seine Kernlösungen gewonnen. Zudem sei es zu einem Wechsel von 3 Bestandkunden zum Wechsel auf die CLOUD4RETAIL – OmniPOS gekommen. Insgesamt werde das SaaS-Angebot der Kernlösung CLOUD4RETAIL von 4 Kunden genutzt.