Deutsche Anleihen geben Gewinne ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch anfängliche Gewinne bis zum Mittag fast vollständig wieder abgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag zuletzt leicht in der Gewinnzone bei 172,17 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,36 Prozent.

Zu Handelsbeginn erhielten sichere Anlagen zunächst Zulauf. Als Grund wurde am Markt die trübe Stimmung an den Börsen genannt. Auch war die Rede von etwas geringeren Inflationssorgen, nachdem diese das Bild an den Anleihemärkten in den vergangenen Wochen bestimmt hatten. Die Kapitalmarktzinsen waren in der Folge deutlich gestiegen.