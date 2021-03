FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltenden Pandemiesorgen haben die Anleger am Mittwoch weiter gehemmt. Der Dax gab am späten Vormittag um 0,54 Prozent auf 14 582,36 Punkte nach. Er konnte sein Minus dabei zwar wieder reduzieren, konnte sich aber auch nicht aus seiner engen Spanne der vergangenen Tage befreien. Börsianer sehen den Leitindex derzeit auf Konsolidierungskurs, nachdem er in der Vorwoche mit 14 804 Punkten einen Rekord aufgestellt hatte.

Der MDax verlor am Mittwoch 0,62 Prozent auf 31 551,89 Punkte. Auf europäischer Bühne lag auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx zuletzt noch knapp in der Verlustzone.