- Die Theorie: 86 Prozent der deutschen Technologiekonzerne betrachtenNachhaltigkeit als einen wichtigen Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit.- Die Praxis: 67 Prozent nehmen eine Diskrepanz zwischen Anspruch undtatsächlichem Engagement in ihrem Unternehmen wahr.- Die Chancen: 84 Prozent der Unternehmen sehen bereits heute positive Effekteihrer Nachhaltigkeits-Initiativen - und das Potenzial ist noch viel größer.Der Technologie-Sektor ist eine Schlüsselbranche. Hier wird über die Zukunft desWirtschaftsstandorts Deutschland mitentschieden. Und wer heute über Zukunftspricht, muss auch über Nachhaltigkeit sprechen. "Nachhaltigkeit ist kein Trend,sondern eine Notwendigkeit. Erfolgreiche Unternehmen verstehen es, dieWechselwirkungen zwischen Wertschöpfungsketten, Gesellschaft und Umwelt wirksamzu managen", erklärt Wolfgang Falter, Partner und Leiter der SustainabilityServices bei Deloitte. "Wie wichtig das Thema ist, haben die deutschenTech-Konzerne bereits erkannt. Bei der Umsetzung gibt es allerdings nochOptimierungsbedarf."Ansatzpunkte für mehr Nachhaltigkeit bietet die Branche viele, angefangen beimEnergiebedarf von Cloud-Diensten über die langen Lieferketten rund um den Globusbis hin zum Einsatz kritischer Rohstoffe bei der Chip-Produktion. Um dieNachhaltigkeitsdiskussion in der Tech-Branche auf eine konkrete Datenbasis zustellen, hat Deloitte im Januar 2021 für die Technology Sustainability Survey173 Experten aus deutschen Tech-Unternehmen befragt, wie sie es mit derNachhaltigkeit halten.Die Theorie sitztDie Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Thema in der Branche angekommen ist: 86Prozent der befragten Führungskräfte sehen Nachhaltigkeit als einen wesentlichenBestandteil ihrer Geschäftstätigkeit. Für 88 Prozent hat das Thema in denletzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Außerdem steigt der Stellenwert vonNachhaltigkeit mit der Größe des Unternehmens. Nahezu alle Befragten ausUnternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sehen Nachhaltigkeit als einwichtiges Element ihres unternehmerischen Handelns. Bei fast jedem drittenUnternehmen mit weniger Mitarbeitern ist dies noch nicht der Fall. Hintergrundist, dass in kleineren Unternehmen häufiger Ressourcen und Kompetenzen fehlen,um Nachhaltigkeitsthemen voranzutreiben.Anreize für mehr Nachhaltigkeit gibt es genug und diese sind in der deutschen