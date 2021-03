Hamburg (ots) - Bonuszahlungen trotz Krise? Davon geht jeder Vierte Beschäftigte

in Deutschland fest aus. Ein Drittel aller Arbeitnehmer sowie ca. zwanzig

Prozent der Arbeitnehmerinnen rechnen im Jahr 2021 mit einer Auszahlung der

variablen Vergütung. Das geht aus einer Erhebung der Hamburger Unternehmen

Statista und GEHALT.de hervor. 46.830 Gehaltsdatensätze zeigen außerdem: Im

Mittel erhalten Männer ein jährliches variables Gehalt in Höhe von 8.761 Euro,

während Frauen hingegen eine Bonuszahlung von 3.785 Euro bekommen. Regionen,

Branchen, Unternehmensgröße & Hierarchielevel sind dabei ausschlaggebende

Faktoren.



Nur wenige Tage nach dem Equal-Pay-Day wird deutlich, dass es auch bei

Bonuszahlungen, der sogenannten variablen Vergütung, einen großen Unterschied

zwischen Männern und Frauen gibt. Arbeitnehmer in Deutschland erhalten im Mittel

eine variable Vergütung in Höhe von 8.800 Euro, während Arbeitnehmerinnen rund

3.800 Euro an Bonuszahlungen, nicht einmal die Hälfte, erhalten. Unter allen

Beschäftigten in Deutschland erhalten rund 16 Prozent einen Bonus.







geht davon aus in diesem Jahr einen geringeren Bonus zu erhalten, 58 Prozent

erwarten genauso viel wie im vergangenen Jahr, elf Prozent sogar mehr.



Die Höhe der variablen Vergütung wird im Branchenvergleich besonders deutlich.

In den Branchen Telekommunikation, Finanzdienstleistung, Banken,

Unternehmensberatung & Halbleiter liegt der Anteil der Beschäftigten, die

variable Vergütungen erhalten, zwischen 30 und 40 Prozent. Deutlich seltener

gibt es Bonuszahlungen im Handwerk, in sozialen Einrichtungen sowie im

Lebensmitteleinzelhandel. Die Analyse zeigt: Traditionelle MINT-Sektoren stehen

an der Spitze der Bonusskala, während soziale Berufe und der Einzelhandel - auch

im Corona-Jahr - deutlich seltener profitieren.



Ein weiterer Einflussfaktor für eine Bonus-Regelung ist die Region. So bekommen

19 Prozent der Beschäftigten in Hessen eine Bonuszahlung. Im Schnitt beträgt

diese 8.400 Euro. Zum Vergleich: In Mecklenburg-Vorpommern erhalten 11 Prozent

der Befragten eine variable Vergütung, im Mittel beträgt diese 4.100 Euro.



Bonuszahlungen: Größe des Unternehmens & Führungsverantwortung sind wichtige

Faktoren



Ferner wird deutlich, dass die Höhe der variablen Vergütung von der Größe des

Unternehmens abhängt. Angestellte aus Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten

erhalten die höchsten Auszahlungen (9.400 Euro), verglichen mit Firmen mit bis Seite 2 ► Seite 1 von 2



