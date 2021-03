Boehringer Ingelheim verzeichnet 2020 positive Geschäftsentwicklung trotz COVID-19-Auswirkungen (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- Starkes Forschungs- und Entwicklungsengagement zur Entwicklung von

Therapeutika gegen das Virus SARS-CoV-2

- Steigerung der Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung um 7 Prozent

auf 3,7 Mrd. Euro im Jahr 2020 (18,9 Prozent des Umsatzes)

- Ausblick 2021: leichte Erlössteigerung im Jahresvergleich auf vergleichbarer

Basis erwartet



Boehringer Ingelheim hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E)

im Jahr 2020 deutlich erhöht, um innovative Medikamente und Therapien für

Krankheiten zu entwickeln, für die es keine zufriedenstellenden Behandlungen

gibt. Dabei wurden vor allem die Bemühungen zur Erforschung möglicher Therapien

im Zusammenhang mit COVID-19 forciert. Das Unternehmen gab 3,7 Mrd. Euro für

Forschung und Entwicklung aus, 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit hat

Boehringer Ingelheim innerhalb eines Jahres so viel in Forschung und Entwicklung

investiert wie noch nie in der 136-jährigen Geschichte des forschungsgetriebenen

biopharmazeutischen Unternehmens.







möglicher COVID-19-Therapien begonnen, da wir die Dringlichkeit erkannt haben",

so Hubertus von Baumbach, Vorsitzender der Unternehmensleitung. "Diese Arbeit

wird gemeinsam mit vielen Partnern weltweit fortgesetzt. Unsere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben bemerkenswerte Arbeit geleistet, um COVID-19 zu bekämpfen,

unsere Medikamente Patienten und Tieren weiterhin zur Verfügung zu stellen und

Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen. Unsere Erfolge im Jahr 2020 sind das

Ergebnis ihrer Bemühungen."



Aufbauend auf seinem umfangreichen Wissen auf verschiedenen Therapiegebieten wie

Atemwegserkrankungen und Virologie beteiligt sich Boehringer Ingelheim an

mehreren Projekten mit dem Ziel, medizinische Lösungen zur Behandlung von

COVID-19 zu finden. Im Dezember 2020 gab das Unternehmen gemeinsam mit dem

Universitätsklinikum Köln, der Universität Marburg und dem Deutschen Zentrum für

Infektionsforschung den Start der klinischen Phase-I/IIa-Studie zu BI 767551

bekannt. BI 767551 ist der erste SARS-CoV-2-neutralisierende Antikörper, der

über Inhalation als eine potenzielle neue therapeutische und prophylaktische

Option zur Abwehr des Virus am Ort der Infektion verabreicht wird. Weitere

COVID-19-Initiativen umfassen die Erforschung und Entwicklung von

SARS-CoV-2-Antikörpern, die mit BI 767551 kombiniert werden können, und von

kleinen Molekülen zur Hemmung der Replikation des Virus sowie die Entwicklung

von Therapien zur Verhinderung von Mikrokoagulation (Blutgerinnsel).



Solide Geschäftsentwicklung trotz COVID-19-Pandemie Seite 2 ► Seite 1 von 5



"Wir haben bereits im ersten Quartal 2020 mit der Erforschung und Entwicklungmöglicher COVID-19-Therapien begonnen, da wir die Dringlichkeit erkannt haben",so Hubertus von Baumbach, Vorsitzender der Unternehmensleitung. "Diese Arbeitwird gemeinsam mit vielen Partnern weltweit fortgesetzt. Unsere Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter haben bemerkenswerte Arbeit geleistet, um COVID-19 zu bekämpfen,unsere Medikamente Patienten und Tieren weiterhin zur Verfügung zu stellen undÄrztinnen und Ärzte zu unterstützen. Unsere Erfolge im Jahr 2020 sind dasErgebnis ihrer Bemühungen."Aufbauend auf seinem umfangreichen Wissen auf verschiedenen Therapiegebieten wieAtemwegserkrankungen und Virologie beteiligt sich Boehringer Ingelheim anmehreren Projekten mit dem Ziel, medizinische Lösungen zur Behandlung vonCOVID-19 zu finden. Im Dezember 2020 gab das Unternehmen gemeinsam mit demUniversitätsklinikum Köln, der Universität Marburg und dem Deutschen Zentrum fürInfektionsforschung den Start der klinischen Phase-I/IIa-Studie zu BI 767551bekannt. BI 767551 ist der erste SARS-CoV-2-neutralisierende Antikörper, derüber Inhalation als eine potenzielle neue therapeutische und prophylaktischeOption zur Abwehr des Virus am Ort der Infektion verabreicht wird. WeitereCOVID-19-Initiativen umfassen die Erforschung und Entwicklung vonSARS-CoV-2-Antikörpern, die mit BI 767551 kombiniert werden können, und vonkleinen Molekülen zur Hemmung der Replikation des Virus sowie die Entwicklungvon Therapien zur Verhinderung von Mikrokoagulation (Blutgerinnsel).Solide Geschäftsentwicklung trotz COVID-19-Pandemie