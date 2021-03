Wie die neue Arbeitswelt gesund gestaltet werden kann/ Neue iga.Publikationen zum Thema "New Work"

Berlin (ots) - Digitalisierung, demografischer Wandel und Globalisierung

verändern die Arbeitswelt tiefgreifend. Für Unternehmen und Beschäftigte ergeben

sich aus diesem Wandel Chancen, aber auch Herausforderungen. "New Work" ist ein

Konzept, um die neue Arbeitswelt so zu gestalten, dass sowohl Beschäftigte als

auch die Unternehmen davon profitieren. Die Initiative Gesundheit und Arbeit

(iga) zeigt mit einer Publikationsreihe, wie mit New-Work-Ansätzen die

Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert und die veränderte

Arbeitswelt gesund gestaltet werden kann.



New Work umfasst viele Bereiche: Ein zeitgemäßes Führungsverhalten, neue

flexible Arbeitsformen und digitale Arbeitsprozesse gehören dazu. Wesentlicher

Bestandteil der "neuen Arbeit" ist ein starker Fokus auf Unternehmens-Leitlinien

oder -Werte wie Vertrauen, Offenheit und die Selbstentwicklung der Mitarbeiter.

Studien zeigen: Machen Unternehmen diese Werte zu ihrer Unternehmenskultur, kann

sich das positiv auf die Gesundheit ihrer Beschäftigten auswirken, Fehltage

verringern sich, die Arbeitszufriedenheit steigt.







New-Work-Experten Sven Franke sowie ein psychologischer Fachartikel, der auch

Forschungsergebnisse zum Zusammenhang Gesundheit und Unternehmenswerte

vorstellt. Ein Fragenkatalog - die dritte Publikation - hilft dabei, herrschende

Wertevorstellungen im Unternehmen zu ermitteln. Die Materialien sind kostenlos

abrufbar unter https://www.iga-info.de/themen/new-work/ .



Initiative Gesundheit und Arbeit



In der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) arbeiten gesetzliche Kranken- und

Unfallversicherung zusammen. Ziel der Initiative ist es, arbeitsbedingten

Gesundheitsgefahren durch Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheitsförderung

vorzubeugen. iga ist eine Kooperation von BKK Dachverband e. V., der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), dem AOK-Bundesverband und dem Verband

der Ersatzkassen e. V. (vdek).



Pressekontakte:



Tobias Kurfer, Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)

Telefon: 030/26931-1206, E-Mail: mailto:tobias.kurfer@vdek.com



Andrea Röder, BKK Dachverband e. V.

Telefon: 030/2700406-302, E-Mail: mailto:andrea.roeder@bkk-dv.de



Stefan Boltz, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Telefon: 030/13001-1414, E-Mail: mailto:stefan.boltz@dguv.de



Michael Bernatek, AOK-Bundesverband

Telefon: 030/34646-2655, E-Mail: mailto:michael.bernatek@bv.aok.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65320/4872011

OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)





