Berlin (ots) - Als Unterstützung für Unternehmen der Bauwirtschaft und der

Gebäudereinigung hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)

Handlungshilfen zur Erstellung eines Hygienekonzepts veröffentlicht. Jedes

Unternehmen in Deutschland muss derzeit ein Hygienekonzept für die

Coronavirus-Pandemie vorweisen, mit dem erforderliche Maßnahmen zum

betrieblichen Infektionsschutz festgelegt und umgesetzt werden. Das sieht die

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundeministeriums für Arbeit und Soziales

(BMAS) vom 12. März 2021 vor.



Die zwei neuen Handlungshilfen der BG BAU umfassen eine Vorlage, mit der

Unternehmen schnell und übersichtlich ihre Hygienemaßnahmen festlegen und

dokumentieren können. In der Übersicht kann zudem erfasst werden, wer für

einzelne Maßnahmen verantwortlich ist und wen sie betreffen.





Die Handlungshilfen beinhalten konkrete Maßnahmen zu folgenden Punkten:- Beschränkung der Zahl von Kontaktpersonen- Lüftungsregeln für Arbeitsräume- Abstand halten- Mund-Nasen-Schutz und Atemschutz- Arbeitsplatzhygiene (auch Pausen- und Sanitärräume)- Persönliche Hygiene- Maßnahmen im Erkrankungs- oder Verdachtsfall- Schnelltests- Informationen der BeschäftigtenNach Bearbeitung der in den Handlungshilfen enthaltenen Tabelle habenUnternehmen ein Dokument in der Hand, mit dem sie die Vorgaben des BMAS zumHygienekonzept erfüllen können.Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung gilt zunächst zeitlich befristet bis zum30. April 2021. Über eine Verlängerung entscheidet die gemeinsameBund-Länder-Konferenz.Die beiden Handlungshilfen für Bauwirtschaft und Gebäudereinigung stehen zumDownload zur Verfügung:https://ots.de/pEUC7Lhttps://ots.de/3sgbJnEine zusätzliche Erläuterung zum Corona-Hygienekonzept finden Sie hier:https://ots.de/1NYlfqHintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft undbaunahe Dienstleistungen und damit ein wichtiger Pfeiler des deutschenSozialversicherungssystems. Sie betreut ca. 2,9 Millionen Versicherte in über500.000 Betrieben und ca. 50.000 privaten Bauvorhaben.Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit undGesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zuvermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet dieBG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeignetenMitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in dasberufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung.Weitere Informationen unter http://www.bgbau.de/ .Pressekontakt:Susanne DiehrTelefon: 030 85781-690E-Mail: mailto:presse@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60172/4872030OTS: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft