numares gibt FDA-510(k)-Antragseinreichung für das AXINON-System, eine NMR-Plattform für auf Metabolomics basierende, KI-gestützte Diagnostik bekannt

Das führende Unternehmen in der NMR-Metabolomics-basierten Diagnostik numares AG verkündete heute die Einreichung eines 510(k)-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für sein AXINON IVD-System, eine NMR-Plattform für Künstliche Intelligenz (KI)-gestützte und auf Metabolomics basierende Diagnostik. Bei einer Zulassung wäre AXINON das erste NMR-basierte klinische Laborsystem, das Stoffwechseldaten analysiert und mittels KI evaluiert. Mehrere Multi-Marker-Assays für AXINON werden Fragen mit hohem, ungedecktem medizinischen Bedarf adressieren, um Krankheiten zu verhindern, zu diagnostizieren und zu behandeln.

numares’ AXINON IVD System: Die KI-gestütze AXINON-Software, in Kombination mit modernster Kernmagnetresonanz-Technologie, verfeinert durch numares' proprietäre Magnetic Group SignalingTM-Technologie, ermöglicht Stoffwechselbasierte Präzisionsmedizin mittels verschiedener numares-Tests, z.B. um eine frühe Nierenabstoßung nach Transplantation zu erkennen, die Nierenfunktion durch eine verbesserte Bestimmung der Glomerulären Filtrationsrate (GFR) zu beurteilen sowie das kardiovaskuläre Risiko abzuschätzen. (Photo: Business Wire)

Mit der Zulassung von AXINON würde ein neuartiger diagnostischer Ansatz Einzug in klinische Labore halten: die Kombination mehrerer Stoffwechsel-Biomarker, sogenannte Metabolitenkonstellationen, die mittels modernster Kernmagnetresonanz-Technologie (NMR) analysiert und mit der von numares entwickelten, KI-gestützten AXINON-Diagnostiksoftware ausgewertet werden.

„Dieser US-Zulassungsantrag für unsere Diagnostikplattform ist ein wichtiger Meilenstein für numares”, so Winton Gibbons, President - US und Co-CEO bei numares. „Nachdem wir im Januar 2021 mit der Bruker Corporation, einem Anbieter von Analyseinstrumenten und -lösungen, und bereits 2019 mit den Mayo Clinic Laboratories Kooperationen zur gemeinsamen Diagnostikentwicklung aufgenommen haben, ist dieser FDA-Antrag der erste Schritt in unserem gemeinsamen Bestreben, die NMR-Diagnostik in den klinischen Routineeinsatz zu bringen und Patienten die auf Metabolomics basierende Diagnostik zugänglich zu machen.”