Boom beim Onlinehandel in Pandemie fördert Wellpappen-Absatz

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Boom beim Onlinehandel in der Corona-Pandemie hat auch den Absatz von Wellpappe als Verpackungsmaterial stärker als erwartet wachsen lassen. Der Anstieg im Onlinehandel habe sich positiv auf den Wellpappen-Absatz ausgewirkt, selbst wenn man das ausgebliebene Geschäft mit dem vom Lockdown betroffenen stationären Handel berücksichtige, sagte der Vorsitzende des Verbandes der Wellpappen-Industrie, Steffen Würth, am Mittwoch. Mit 0,9 Prozent ist dem Verband zufolge 2020 das Wachstum beim Absatz von Wellpappenverpackungen fast doppelt so hoch ausgefallen wie die prognostizierten 0,5 Prozent.

Im vergangenen Jahr seien 8,1 Milliarden Quadratmeter des recycelbaren Materials abgesetzt worden, 2,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Auch für 2021 bewertet die Branche die Aussichten grundsätzlich positiv. Beim Absatz prognostiziert der Verband für das laufende Jahr ein weiteres Wachstum von einem Prozent.