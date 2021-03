Rheinbach (ots) - In medizinischen Einrichtungen gehören technischen Geräte zur

Grundausstattung. Hierbei ist die Digitalisierung längst auch in Krankenhäusern

und Arztpraxen angekommen, sodass auch die Computerarbeit inzwischen ein

zentraler Bestandteil im Alltag von Ärzten und Pflegepersonal ist. Um effektiv

und konzentriert mit PCs, Laptops und Notebooks arbeiten zu können, müssen diese

- Empfehlungen und Erfahrungen vieler Experten zufolge - bestimmte Anforderungen

erfüllen.



Ob in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Zentren oder Laboren - technische Geräte

und Computer sind für die tägliche Arbeit im medizinischen Bereich längst

unerlässlich. Sie sind eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich Diagnosen stellen

und entsprechende Therapiemaßnahmen einleiten zu können. Dazu gehören zum

Beispiel Vitalzeichen-Patientenmonitore, Geräte für bildgebende Verfahren wie

Ultraschall- und Röntgendiagnostik, Computertomographie (CT) oder

Magnetresonanztomographie (MRT), aber ebenso Computer in Sprechzimmern oder

Laboren.





Computer und Notebooks im Alltag von medizinischen EinrichtungenHeutzutage erfolgt die Patientenanamnese und Diagnostik vorranging am Computerund erleichtert die Arbeit von Haus- und Fachärzten in vielerlei Hinsicht. Mitspezieller Praxissoftware können Ärzte Befunde erheben und diese mittelselektronischer Karteiführung in einer digitalen Patientenakte erfassen. Siekönnen ebenfalls direkt am PC Arzneimittelinformationen einholen, Rezepte oderAtteste ausfüllen und ausstellen sowie die Leistungserfassung undKassenabrechnung erledigen. Für die schnelle Diagnose von Krankheiten ist esinzwischen möglich, Laborbefunde aus dem medizinischen Zentrallabor direkt anden PC in der Arztpraxis oder im Krankenhaus zu übermitteln - eine enorme Hilfefür alle Beteiligten. In der Labordiagnostik erfolgt die Blutbildanalyseebenfalls mittels digitaler Bildauswertung, wobei beispielsweise das Mikroskopdirekt mit der Computersoftware gekoppelt ist, um Krankheiten zudiagnostizieren.Insbesondere in Krankenhäusern und Kliniken kommen im Zuge der Digitalisierungaber auch immer öfters Laptops und Notebooks zum Einsatz: Ärzte und Pflegekräftenutzen die kompakten Geräte beispielsweise während der täglichen Visite undhaben so direkten Zugriff auf die digitale Patientenakte. Sie können so nichtnur wichtige Informationen zum Gesundheitszustand des Patienten einsehen,sondern die Daten direkt zentral erfassen. Auf diese Weise ist es möglich, dassalle Pflegekräfte und Ärzte stets auf dieselben aktuellen Daten zugreifen -