Vonovia beendet mit ausgezeichneten Zahlen das Corona-Jahr

Die Zahlen von Vonovia (DE000A1ML7J1) für 2020 waren ausgesprochen gut. Es gab so gut wie nichts zu bemängeln, aber gleichzeitig viele wichtige Eckdaten, die sich beeindruckend gut im Vergleich zu 2019 und den Jahren davor entwickelt haben.Die Umsätze kletterten deutlich. Die Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung verbesserten sich um 8 % auf 3,15 Mrd. Euro, obwohl die Zahl der Einheiten im Portfolio leicht sank. Auch die Erlöse aus den Veräusserungen von Immobilien sowie aus laufenden Projekten stiegen deutlich im Vergleich zu 2019. Alle drei Bereiche konnten obendrein jeweils ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr steigern.Einzig und allein das Bewertungsergebnis sank spürbar. Nach 4,13 Mrd. Euro im Vorjahr kam Vonovia in 2020 auf 3,72 Mrd. Euro. Ein negativer Trend, der auch bei einigen anderen Immobiliengesellschaften zu verzeichnen war und mit der geringeren Aktivität am Immobilienmarkt in Zusammenhang steht. ...