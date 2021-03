Click-and-Collect gegen Corona-Einkaufsfrust / Die zehn Faktoren für erfolgreichen Aufbau eines Click & Collect-Geschäfts

Berlin (ots) - Das Einkaufsverhalten hat sich nachhaltig verändert - ob Lockdown

oder nicht, die Kunden finden wachsenden Gefallen an Click & Collect.

Click-and-Collect und auch Meet-and-Collect sind ideale Werkzeuge, in direkten

Kundenkontakt zu treten. "Die Grundlage für ein erfolgreiches Geschäft mit

Click-and-Collect ist der Grad der Vernetzung, mit dem der Händler arbeitet.

Warenwirtschaft und Shopsystem müssen in Echtzeit verknüpft sein.

Click-and-Collect kennt keine Lieferzeiten", sagt Manuel Strotmann,

Geschäftsführer von Best IT. Die E-Commerce-Agentur hat bereits für zahlreiche

Kunden, darunter den Gartenspezialisten Pflanzen-Kölle

(https://www.pflanzen-koelle.de/onlineshop-begruessung) , diese Schnittstellen

umgesetzt. Optimale Produktgruppen für diese Art Shopping sind die Bereiche Home

& Garden, Möbel, Baby, Baumarktwaren, Elektroartikel und Sportartikel.

Grundsätzlich gilt: Je individueller die Produkte, desto schwerer ist Click &

Collect umzusetzen. Hier ist dann Meet & Collect die Chance, dem Kunden vor Ort

eine Beratung zu geben.



Zehn Erfolgsfaktoren und Regeln für Click-and-Collect:







in Echtzeit verfügbar zu haben.

2. Die Verfügbarkeit im lokalen Geschäft muss auch online angezeigt werden!

3. Online-Zahlungsmöglichkeiten sollten implementiert werden.

4. Ist eine Bezahlung nur am POS möglich, muss frühzeitig darauf hingewiesen

werden.

5. Bestellungen sollten nicht nur per Webshop, sondern auch per Telefon/E-Mail

aufgegeben werden können. Das Warenwirtschaftssystem muss entsprechend der

Bestände aktualisiert werden!

6. Auslieferungszeitpunkt - es muss fix gehen und dem Kunden einen Mehrwert

bieten (Mehrwert = noch schneller als die Onlinebestellung + kaufe lokal).

7. Logistik muss dem Konzept entsprechend angepasst sein.

8. Personal-Kapazitäten am POS und der Abwicklung müssen passend zur Verfügung

stehen.

9. Sortiment, das per Click & Collect lieferbar ist, sollte auch über

zusätzliche Werbemaßnahmen wie Newsletter beworben werden.

10. Auch Lockerungen bedeuten nicht, dass nicht wieder zeitnah ein voller

Lockdown erfolgen kann! Nichts zu tun bedeutet also definitiv Verluste im

Umsatz.



Digital und stationär



Egal ob Lockerungen oder nicht: Jederzeit kann wieder eine weitere Verschärfung

drohen. Der Einzelhandel muss Alternativen ausbauen, denn Ladenmieten sind

weiter fällig. "Mit Click-and-Collect besteht die Chance, mit einem verminderten

Personalstamm für die Kunden dennoch vor Ort da zu sein und sein Branding damit

zu erhalten", erklärt Commerce-Experte Strotmann. Eines sei zumindest absehbar: Seite 2 ► Seite 1 von 2



