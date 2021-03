Mydecine Innovations Group meldet Wechsel zur NEO Exchange

Der Handel an der NEO wird heute, am 23. März 2021, unter dem Handelssymbol „MYCO” aufgenommen

DENVER, 23. März 2021 - Mydecine Innovations Group Inc. (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FWB: 0NFA) („Mydecine” oder das „Unternehmen“), ein aufstrebendes Biopharma- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung und besseren Akzeptanz von alternativen Naturheilmitteln für den allgemeinen Gebrauch widmet, gab bekannt, dass seine Stammaktien und Warrants mit Wirkung ab dem heutigen Handelsbeginn (23. März 2021) zum Wechsel an die NEO Exchange und zum Handel an dieser Börse unter den Handelssymbolen „MYCO” bzw. „MYCO.WT” zugelassen sind.

„Mydecine ist dabei, seine Position im aufstrebenden Sektor der psychedelisch-unterstützten Therapien rasch zu festigen; gleichzeitig baut das Unternehmen eine solide F&E-Pipeline mit Fokus auf den Einsatz psychedelischer Arzneimittel für die Behandlung psychischer Erkrankungen auf und sorgt für zahlreiche Neuerungen in der Branche. Wir arbeiten konsequent an unserer Arzneimittelentwicklung, setzen uns aber gleichzeitig auch weiterhin für mehr Transparenz in der Investment-Community ein. Durch die Notierung an der NEO Exchange sind wir in der Lage, eine breitere Zielgruppe institutioneller und privater Anleger zu erreichen und im Gegenzug den Shareholder-Value zu erhöhen“, erklärte Josh Bartch, der CEO und Mitbegründer von Mydecine.

„Diese Notierung kommt zu dem Zeitpunkt, an dem wir einen zentralen betrieblichen Meilenstein erreichen, nämlich die erste Ernte legaler psychedelischer psilocybinhaltiger Pilze und deren kommerziellen Export von Jamaika an unsere cGMP-zertifizierte Anlage in Kanada. Da die kommerzielle Supply Chain für psilocybinhaltige Pilze inzwischen eingerichtet ist, befinden wir uns in einer starken Position und können mehrere Initiativen voranbringen mit dem Ziel, die Zukunft alternativer Naturheilmittel für den allgemeinen Gebrauch mitzugestalten. Wir freuen uns auf die Unterstützung durch die NEO Exchange und den besseren Zugang zu den Kapitalmärkten, während Mydecine seine führende Stellung in dieser sich rasch entwickelnden Branche weiter ausbaut“, so Josh Bartch abschließend.