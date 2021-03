Nextek gibt globale Teilnehmer an bahnbrechendem Projekt zur Handhabung von polypropylenhaltigen Verpackungsabfällen bekannt

Nach acht Jahren umfassender Untersuchungen hat Nextek Ltd ein globales Projekt mit mehreren Teilnehmern (NEXTLOOPP) gestartet, um einem fehlenden Glied in der Kunststoff-Recycling-Kette nachzukommen - Polypropylen (PP).

Schließen des Kreislaufs für lebensmitteltaugliches PP (Graphic: Business Wire)

PP macht etwa 20 Prozent des weltweiten Plastiks aus.1 Es wird vor allem in Gefäßen, Bechern, Schalen und Filmen für Nahrungsmittelverpackungen verwendet und ist zudem in Nichtlebensmittel-Haushaltsprodukten und Körperpflegeprodukten verbreitet, was das Recycling der 700.000 Tonnen/Jahr allein im Vereinigten Königreich schwierig gestaltet.2

Aktuell werden PP-Verpackungen entweder zu Müllverbrennungsanlagen oder Deponien transportiert oder sie werden in Anwendungen mit niedrigem Leistungsanspruch downgecycelt, was wertvolle Ressourcen verschwendet. Dass es kein lebensmitteltaugliches recyceltes PP (FGrPP für Food-Grade Recycled PP) gibt, bedeutet, dass alle PP-Lebensmittelverpackungen derzeit aus neuem Kunststoff hergestellt werden.

Drohende Kunststoffverpackungsabgaben haben den Fokus auf einschließlich mindestens 30 Prozent der recycelten Materialien in Verpackungen erhöht und verändern die Art und Weise, wie wir unsere kurzlebigen Materialien handhaben, um aktuelle Abfallmengen zu minimieren und zu reduzieren.

NEXTLOOPP setzt auf kommerziell erprobte Technologien, um lebensmitteltaugliches PP unter Verwendung von Markertechnologien zu trennen. Zu diesen zählen bahnbrechende Dekontaminierungsstufen, um sicherzustellen, dass Lebensmittelqualitätsstandards der EU und USA eingehalten werden. Somit sind wir endlich in der Lage, den Kreis von FGrPP zu schließen.

Große Organisationen, einschließlich Markeninhaber, Zulieferer, Universitäten und Branchenverbände bis hin zu Endverbrauchern in der PP-Lieferkette, haben sich NEXTLOOPP angeschlossen, um ein weltweit erstes, hochwertiges FGrPP zu schaffen, das im Vereinigten Königreich bis 2022 verfügbar sein wird.

Professor Edward Kosior, Gründer und CEO von Nextek Ltd, erklärt, dass die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Abfälle aus lebensmitteltauglichen PP-Verpackungen die enorme Lücke im Verpackungs-Recycling-Sektor schließt und dazu beiträgt, das Ziel zu erreichen, die Kohlendioxidemissionen auf null zu senken. „Markeninhabern wird es möglich sein, ihre Recycling-Ziele zu erreichen und die Verwendung neuer Kunststoffe aus Petrochemikalien erheblich zu reduzieren. Zudem wird es die CO2-Emissionen deutlich senken und Abfälle von Deponien und Müllverbrennungsanlagen umleiten.“