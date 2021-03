SKODA AUTO blickt trotz Corona-Pandemie auf erfolgreiches Jahr 2020 zurück (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

> Zahlreiche strategische Entscheidungen getroffen, um Wachstumskursfortzusetzen> Zukunftsprogramm NEXT LEVEL SKODA als Grundlage, um Unternehmen erfolgreichdurch neue Dekade zu führen> Tschechischer Autohersteller setzt seine Modelloffensive 2021 konsequent fort> Neue Modelle: FABIA, ENYAQ iV Coupé, Facelifts KODIAQ und KAROQ, OCTAVIA PROin China, KUSHAQ in Indien> Testkapazitäten für COVID-19 massiv ausgebaut(http://www.skoda-media.de/press/detail/3634) , eigene Impfzentren stehen bereitTrotz der COVID-19-Pandemie blickt SKODA AUTO auf ein erfolgreiches Jahr 2020zurück. Zum siebten Mal in Folge lieferte der Hersteller weltweit mehr als eineMillion Fahrzeuge aus. Zudem erneuerte das Unternehmen sein Modellportfolio mitder neuen Generation des OCTAVIA und erweiterte es mit dem ENYAQ iV. Zusätzlichzu Indien übernimmt SKODA für die Regionen Russland und Nordafrika weitereVerantwortung für den Volkswagen Konzern. Mit dem übergreifendenZukunftsprogramm NEXT LEVEL SKODA setzt der tschechische Autohersteller seinenFokus auf die Erweiterung des Modellportfolios Richtung Einstiegssegmente, dieErschließung neuer Märkte für weiteres Wachstum sowie das Erzielen konkreterFortschritte bei Nachhaltigkeit und Diversität. Zudem setzt SKODA seineModelloffensive in diesem Jahr mit der neuen Generation des FABIA, derCoupé-Variante des ENYAQ iV sowie den Facelifts von den SUV-Bestsellern KODIAQund KAROQ fort. Darüber hinaus startet in China der neue OCTAVIA PRO, in Indienläuft der KUSHAQ an.SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer erklärt: "SKODA AUTO blickt aufein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Mit der Verantwortung für dieRegionen Russland und Nordafrika übernehmen wir neben Indien weitere Aufgabenfür den Volkswagen Konzern. Die nächste Generation des SUPERB entwickeln wirgemeinsam mit dem Volkswagen Passat in Mladá Boleslav und bauen sie ab 2023 imVolkswagen Werk Bratislava. Dadurch werden in unserem tschechischen Werk KvasinyKapazitäten für mehr als 150.000 SKODA Fahrzeuge frei. Wir nutzen sie fürzusätzliches Volumen unserer beliebten SUV-Modelle sowie für den Nachfolger desFABIA COMBI. Gleichzeitig legen wir mit unserem übergreifenden ZukunftsprogrammNEXT LEVEL SKODA die Grundlage, um das Unternehmen erfolgreich durch die neue