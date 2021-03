SKODA AUTO Group erzielt 2020 trotz COVID-19-Pandemie ein deutlich positives Operatives Ergebnis (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Zum siebten Mal in Folge weltweit mehr als eine Million

Fahrzeuge ausgeliefert



> Umsatz der SKODA AUTO Group(1) beträgt im Geschäftsjahr 2020 über 17

Milliarden Euro



> Operatives Ergebnis in herausforderndem Umfeld mit 756 Millionen Euro deutlich

positiv





> Umsatzrendite liegt mit 4,4 Prozent auf sehr solidem Niveau> Rund 2,5 Milliarden Euro Investitionen in Zukunftstechnologien in den nächstenfünf Jahren> Programm NEXT LEVEL EFFICIENCY zur Effizienzsteigerung angelaufen> Aktueller Geschäftsbericht der SKODA AUTO a.s. steht auf der SKODA Media-Seite(http://www.skoda-media.de/seite/16/geschaftsberichte/16//) bereitIm abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 lieferte SKODA zum siebten Mal in Folgeweltweit mehr als eine Million Fahrzeuge an Kunden aus - trotz des 39-tägigenProduktionsstopps in den tschechischen Werken und breitflächigen Schließungender Vertriebskanäle in Europa während der ersten Pandemiewelle im Frühjahr 2020.Der Umsatz der SKODA AUTO Group(1) beträgt 17,1 Milliarden Euro (2019: 19,8Milliarden Euro; -13,8 %). Das Operative Ergebnis beläuft sich trotz dereingeschränkten Geschäftstätigkeit auf 756 Millionen Euro (2019: 1,660 Mio.Euro; -54,5 %). Die Umsatzrendite liegt mit 4,4 Prozent auf sehr solidem Niveau.In 2020 wurden die Fixkosten um mehr als 550 Millionen Euro gesenkt. Mit demProgramm NEXT LEVEL EFFICIENCY unternimmt die SKODA AUTO Group den nächstenSchritt und spielt Mittel für die Transformation und Zukunftsfähigkeit desUnternehmens frei.Die umfassenden Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie haben die Produktionund den Absatz der SKODA AUTO Group insbesondere im ersten Halbjahr deszurückliegenden Geschäftsjahres 2020 stark belastet. Die Bänder dertschechischen Werke standen für 39 Tage still und es kam zeitweise zubreitflächigen Schließungen der internationalen Vertriebskanäle. Mit schnellgreifenden Kostenreduzierungen und Restart-Programmen steuerte der tschechischeAutomobilhersteller erfolgreich gegen. Die weltweiten Auslieferungen an Kundenkonnten mit 578.100 Fahrzeugen von Juli bis Dezember gegenüber der erstenJahreshälfte deutlich gesteigert werden (Januar bis Juni: 426.700 Fahrzeuge).SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer betont: "Die SKODA Mannschafthat unter extrem herausfordernden Bedingungen enorme Resilienz und Flexibilitätbewiesen. Ich danke allen Skodianern für ihren herausragenden Einsatz. Dankeiner tollen Teamarbeit ist es uns gelungen, zum siebten Mal in Folge weltweit