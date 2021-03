IGEA beruft außerordentliche Hauptversammlung ein

IGEA Pharma N.V. (SIX: IGPH) hat heute die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung (die „EGM“) für Mittwoch, 28. April 2021, bekannt gegeben. Die EGM wird über Angelegenheiten im Zusammenhang des Zusammenschlusses mit Blue Sky Natural Resources LTD („BSNR“), wie nachstehend beschrieben (und wie von IGEA bereits am 8. August 2020 und 15. Februar 2021 mitgeteilt), und über die Ernennung von kürzlich vorgeschlagenen, nicht geschäftsführenden Direktoren entscheiden.

Der Zusammenschluss der Unternehmen wurde in Form einer Sacheinlage der BSNR-Aktionäre bei IGEA durch die Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien der IGEA realisiert. Der Verwaltungsrat von IGEA hat den Referenzwert von BSNR auf 186 Millionen CHF festgesetzt (auf vollständig verwässerter Post-Money-Basis). Dementsprechend wird der Verwaltungsrat der EGM die Ausgabe von bis zu 309.600.000 neuen IGEA-Aktien (die „neuen Aktien“) unter Ausschluss jeglichen Bezugsrechts vorschlagen. Die neuen Aktien werden ausschließlich für die Emission an die BSNR-Aktionäre reserviert. Die Emission erfolgt zum Nennwert, und als Zahlungsweise wurden Sacheinlagen in Form von BSNR-Aktien gemäß den Bestimmungen des Artikels 2:94b des Civil Code festgelegt. Im Fall von Bruchteilen werden die Zahlen auf die nächste Einheit der neuen Aktien abgerundet. Der Prozentsatz des nicht eingebrachten BSNR-Stammkapitals resultiert in einer äquivalenten Reduzierung der neuen Aktien, sofern mindestens 75 % des Stammkapitals (auf vollständig verwässerter Basis) und der Stimmen von BSNR erreicht werden, um die Transaktion als abgeschlossen zu betrachten. Die sonstigen üblichen Bedingungen für eine Transaktion dieser Art bleiben bis zur EGM gültig.

Weitere Tagesordnungspunkte der EGM sind die Ernennungen von neu vorgeschlagenen, nicht geschäftsführenden Direktoren gemäß einer separaten Mitteilung von IGEA.

Die Einberufung einschließlich Tagesordnung, Erläuterungen, Proxy-Unterlagen und ergänzender Informationen zum Ablauf der EGM wird spätestens am Samstag, 27. März 2021, veröffentlicht.

***

Über IGEA

IGEA Pharma N.V. ist spezialisiert auf gesundheits- und medizintechnische Produkte und Geräte. Gesundheitstechnische Produkte dienen ausschließlich der Prävention. IGEA vermarktet ein Alzheimer-Präventionsset (das „Alz1“, ein Labortest-Kit zur Heimanwendung, das ungebundenes Kupfer im Blut misst, und das natürliche Nahrungsergänzungsmittel „Alz1 Tab“ zur Reduzierung des Schwermetallgehalts im Blut beinhaltet) und erwartet, die auf dem Nachweis von ungebundenem Kupfer basierende Pipeline im Jahr 2021 in ein Präventionsset für Diabetes Typ II zu integrieren. Ungebundenes Kupfer ist ein vermuteter Alzheimer- und Diabetes-Typ-II-assoziierter Biomarker. Die Überwachung von ungebundenem Kupfer kann dabei helfen, das Risiko von Alzheimer und Diabetes Typ II zu senken. IGEA kommerzialisiert außerdem einen COVID-19-Schnelltest zum Nachweis von IgM- und IgG-Antikörpern gegen SARS-CoV-2. Der Schwerpunkt bei medizintechnischen Produkten liegt bei ausgewählten Lösungen und Spezialanwendungen, darunter Trocken-Aerosol-Generatoren für die Desinfektion und Sterilisation von Luft und unbelebten Umgebungsoberflächen sowie Luftreinigungsgeräte.