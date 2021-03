Vayyar Bietet Als Erstes Und Einziges Unternehmen Weltweit Eine Vollständige Innenraumüberwachung Mit Einem Einzigen Radarchip an

Ein multifunktionaler Einzelchip-Sensor tastet die gesamte Fahrgastzelle ab, selbst in einem großen SUV, und bietet so unvergleichlich hohe Sicherheit bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität und Kosten.

Vayyars 4D-Bildgebungstechnologie auf Radarchip-Basis ist die weltweit erste, die alle Sitze in drei Reihen, alle Fußräume und den Kofferraum erfasst.

Die lebensrettende Einzelsensor-Lösung ist bereits heute erhältlich und erfüllt alle Anforderungen von Euro NCAP 2023 und 2025. Sie ermöglicht bis zu zehn zusätzliche Wertungspunkte und unterstützt künftige Sicherheitsanwendungen ohne weitere Kosten.

Das beispiellose ultraweite Abtastfeld von Vayyar eignet sich für alle Fahrzeuge, auch für Achtsitzer mit Glasdach. Der Einbau erfolgt immer an der gleichen Stelle.

Wegweisende Multifunktionalität auf einer Einzelchip-Plattform ersetzt bis zu sieben Einzelfunktions-Sensoren und unterstützt so mehrere Anwendungen gleichzeitig.

Industriepartner können die datenreiche 4D-Punktwolken-Programmierschnittstelle (API) zur schnellen, eigenständigen Entwicklung zahlreicher weiterer Funktionen ohne zusätzliche Kosten nutzen – auf dem Chip oder durch zentrale Verarbeitung.

Dateien mit Pressebildern und das Video zu dieser Pressemitteilung sind hier verfügbar.

Das Video steht außerdem hier auf YouTube zur Verfügung.

Vayyar, der Weltmarktführer bei 4D-Bildgebungs-Radarsystemen, hat den weltweit ersten Automobilsensor entwickelt, der mit einem einzigen Radarchip (RoC) den gesamten Pkw-Innenraum erfasst.

Angesichts des 60%igen Anstiegs der weltweiten Nachfrage nach SUVs in den vergangenen fünf Jahren wurde Vayyars serienreifer Innenraumsensor so konzipiert, dass er bis zu drei Sitzreihen erfasst. Dank eines standardisierten Einbauorts im hinteren Dachbereich ist er zudem für die rasch wachsende Zahl von Fahrzeugen mit Glasdach ausgelegt. Der Sensor überwacht alle Sitze, alle Fußräume und den Gepäckraum und stellt eine bahnbrechende Sicherheitslösung dar, die die am meisten gefährdeten Fahrzeuginsassen schützt.

Bis zu 200 Kinder sterben jedes Jahr an einem Hitzschlag, weil sie unbeaufsichtigt im Auto zurückgelassen werden. Zu solchen Tragödien kann es innerhalb von wenigen Minuten kommen, weil die Temperatur im Inneren eines Fahrzeugs, insbesondere bei einem mit Glasdach, selbst an kühleren Tagen mit lediglich 22 °C schnell auf 47 °C ansteigen kann.