DEUTSCHE BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Sixt mit "Buy" und einem Kursziel von 135 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Verleiher von Mietwagen der Premiumklasse habe sich in den zurückliegenden Jahren in einen Dienstleister für Mobilität verwandelt, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der integrierten Mobilitätsplattform One habe sich Sixt eine starke Stellung in der Branche verschafft. Das Wachstum basiere auf einer starken Internationalisierung und Digitalisierung./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 07:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.