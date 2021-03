Berlin (ots) - Die Einführung des E-Rezepts kommt mit großen Schritten näher. Ab

Der Index spiegelt den Grad der Vorbereitung von deutschen Vor-Ort-Apotheken aufdie Einführung des E-Rezepts wider. Die Berechnung erfolgt auf Basis der vonApothekeninhaber:innen getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen. Jede Apotheke hatdemnach zumindest eine vorbereitende Maßnahme ergriffen - auch dieser Wert istim Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. So wurden inzwischen von fast allenbefragten Inhaber:innen Maßnahmen wie die Bestellung einer Institutionskarte (92%) sowie eines elektronischen Heilberufsausweises (91 %) zur Identifizierungdes/der Apotheker:in beziehungsweise der Apotheke getroffen. Besaß im Februar2020 nur etwa jede fünfte Apotheke (21 %) ein entsprechendes Kartenterminal zumEinlesen der elektronischen Daten, ist dieses nun in einem Großteil derApotheken vorhanden (89 %).Doch es gibt auch noch offene Flanken: Obwohl sich bereits 88 Prozent zurbenötigten technischen Infrastruktur haben beraten lassen, hakt es teilweisenoch bei der Umsetzung: Nur sieben von zehn Apotheken sind laut Umfrage aktuellan das System der Telematikinfrastruktur angeschlossen - dabei ist das seitMonaten verpflichtend. Zurückhaltend sind die Inhaber:innen auch bei derexternen Kommunikation über die Einführung des E-Rezeptes. Bisher haben nur rundvier von zehn Befragten (37 %) ihre Kund:innen darüber informiert - im Vergleichzum Vormonat ein Zuwachs von sieben Prozentpunkten.Hinweis zur Methodik: Für den E-Rezept Readiness Index (ERI) powered by NOVENTIbefragt aposcope seit Februar 2020 regelmäßig mindestens 100Apothekeninhaber:innen mithilfe eines Online-Fragebogens. Der Index berechnetsich auf Grundlage der bereits getroffenen Maßnahmen. Für die aktuelle Studiewurden vom 4. bis 6. März 2021 insgesamt 101 verifizierte Apothekeninhaber:innenbefragt.Über die wichtigsten Neuerungen rund um das E-Rezept informiert das neueE-Rezept Ressort von APOTHEKE ADHOC. Jetzt direkt reinschauen!(https://www.apotheke-adhoc.de/nc/nachrichten/erezept/)aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apotheker:innen und PTA. Ein eigenesOnline-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarktinteressiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen.https://marktforschung.aposcope.de/ vertieft das Verständnis für den Zielmarktund hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist einMarktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60Mitarbeitenden Medien und andere Formate für den deutschsprachigenGesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcopeAnnabell WagnerPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: (030) 802080 - 529E-Mail: mailto:presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139457/4872236OTS: aposcope