Infas quo-Befragungen zur Entwicklung der girocard / Ein Jahr Pandemie und das Bezahlen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Vor rund einem Jahr wurde der Begriff "Lockdown" für allezur Realität. Wer hätte damals gedacht, wie lange uns dieses Thema begleitet?Stand heute ist jedoch klar: Das vergangene Jahr veränderte unser Zusammenlebennachhaltig. Respekt, Abstand zueinander, wenige persönliche Begegnungen, dafüraber umso häufiger digitale Erlebnisse prägen seitdem unser Leben. Das Arbeitenim Home-Office, Phasen mit Home-Schooling oder der virtuelle Yoga-Trainer amSmartphone sind im Alltag angekommen. Vieles findet nun im "Home"-Modus statt.Außerhalb der eigenen vier Wände ist das Leben ebenfalls digitaler geworden. Unddas zeigt sich auch beim Bezahlen: Die Zahlung mit der kontaktlosen girocard istfür Kunden mittlerweile zur Gewohnheit geworden, so das Ergebnis einerrepräsentativen Umfrage von infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme.[1] 69Prozent der Befragten gaben an, sehr vertraut mit ihrer kontaktlosen girocard zusein.So bleibt die girocard auch in der von der Corona-Pandemie bestimmten Zeit aufErfolgskurs: Im Vergleich zum Vorjahr wurde sie 2020 sogar rund eine MilliardeMal häufiger an der Kasse gezückt und erreicht mit knapp 5,5 MilliardenTransaktionen einen neuen Höchststand.[2] Der seit Jahren zu beobachtende Wandelhin zu Karte, kontaktlos & Co. wurde durch die Digitalisierung noch weiterbeschleunigt. Vor allem das kontaktlose Zahlen kommt dem Wunsch der Kunden unddes Handels nach Abstand und Hygiene entgegen. So sind während der Pandemieviele Verbraucher dazu übergegangen, wesentlich häufiger mit Karte zu zahlen -auch kontaktlos: Ende 2020 erfolgten so bereits 60 Prozent allergirocard-Zahlungen berührungslos.Auch 60 plus setzt auf girocardOb kontaktlos oder kontaktbehaftet, die girocard hat einen hohenBekanntheitsgrad und wird gerne genutzt - zunehmend auch von den über60-Jährigen. 39 Prozent dieser Altersgruppe gaben an, dass sie seit Beginn derPandemie viel häufiger mit Karte zahlen.[3] Damit ist Kartenzahlunggenerationsübergreifend im Alltag angekommen. Kein Wunder, immerhin halten 81Prozent der Befragten die girocard mit PIN für im Handel willkommen und zudemfür bequem (79 Prozent). Ihre Nutzung empfinden 83 Prozent als einfach und 80Prozent als schnell. Die kontaktlose Variante punktet vor allem mit gefühlterHygiene (84 Prozent), Schnelligkeit (91 Prozent) und einfacher Handhabung (90Prozent).Trend Mobile PaymentDas Bezahlen mit der klassischen girocard und ihrer kontaktlosen Variante istalso bereits etabliert. Nun zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Viele Nutzersehen das digitale Bezahlen mit dem Smartphone als besonders schnell (83Prozent) und zeitgemäß (74 Prozent) an. Die Technologie begeistert durch hohen