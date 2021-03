Die Interoperabilität von Kymeta mit den Kepler LEO-Satelliten verspricht mit dem Kymeta u8-Terminal leistungsstarke, zukunftsweisende Konnektivität

Image of the Kymeta u8 Terminal in Inuvik, Canada during testing with Kepler LEO Satellites. (Photo: Business Wire)

Im Jahr 2020 wurde Kepler für einen erweiterten u8-Beta-Test ausgewählt, um den ausgedehnten nördlichen Winter in Inuvik, Kanada, zu dokumentieren. Die häufigen Wiederbesuchszeiten der Kepler LEO-Satelliten in Verbindung mit der örtlichen Umgebung mit ungeschütztem kaltem Wetter, Schnee und Eis boten eine einzigartige Testmöglichkeit für die neueste Kymeta-Technologie. Die Ergebnisse haben eine signifikante Leistungssteigerung mit geringerer Latenz, verbesserten Blickwinkeln und Geschwindigkeiten gezeigt, die sich der 10-fachen Geschwindigkeit früherer Produkte annähern, mit höherem Durchsatz und einer höheren übertragenen Gesamtdatenmenge.

Das u8-System ist für den Einsatz bei bis zu -40oC ausgelegt. Während der Tests waren Kymeta und Kepler in der Lage, die Software zu aktualisieren, wodurch das Testen neuer Algorithmen in Echtzeit ermöglicht wurde. Zu den Updates gehörten die Funktionen von integrierten FPGA-basierten Tracking-Empfängern, die die Nutzung von Kanälen ermöglichten, die mehr als 2-mal umfangreicher waren als bei früheren Präsentationen.

Die Testergebnisse übertrafen die Erwartungen während dieser Kaltwettertests mit durchschnittlichen Uplink- und Downlink-Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s. Damit konnten bei jedem Durchlauf mehr als zwei Gigabyte an Daten übertragen werden. Die ersten Tests wurden unter Verwendung von linearer Polarisation auf dem u8 abgeschlossen – in einem zukünftigen Software-Upgrade wird das Hinzufügen von zirkularer Polarisationsunterstützung zu zusätzlichen Steigerungen der Datenübertragungsgeschwindigkeiten führen.