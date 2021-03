SAN ANTONIO, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, veranstaltet am 6. April um 16:00 Uhr CET das virtuelle Event Predicting Your Customer Needs with Modern Data , welches Teil der New Solve Strategy Series des Unternehmens ist.



Da neue Technologien die Erwartungen der Kunden verändern, profitieren führende Unternehmen davon, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und ihre Daten zu modernisieren.



Jeremiah Owyang, ein Experte für bahnbrechende Technologie- und Unternehmensinnovationen und Gründer von Kaleido Insights und Catalyst Companies, erklärt in der Keynote-Rede, warum die Modernisierung Ihrer Daten ein wichtiger Schritt zur Einführung neuer Technologien und zur Nutzung wichtiger technologischer Trends ist, die sich auf das Verhalten der Kunden auswirken.