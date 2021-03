Aurelius hat einen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Je Aktie soll 1,00 Euro als Dividende ausgeschüttet werden, meldet das Münchener Beteiligungsunternehmen am heutigen Mittwoch. Zugleich kündigt die Gesellschaft an, die Dividende in den kommenden Jahren deutlich steigern zu wollen. So ist für 2021 eine Ausschüttung von 1,25 Euro je Aurelius Aktie geplant, für 2022 sollen es dann 1,50 Euro sein. ...