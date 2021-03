SRH AlsterResearch AG Update: Formycon - Produktionskapazität für Covid-19-Arznei gesichert

Formycon AG (update)

Healthcare

MCap EUR 662m

BUY, PT EUR 80.00 (upside 33%)

Formycon bringt die präklinische Entwicklung des antikörperbasierten Covid-19- Medikaments FYB207 (kein Biosimilar) planmäßig voran und hat Stand Ende Februar bereits bei einem erfahrenen deutschen Hersteller die Kapazitäten zur Arzneimittelproduktion reserviert. Formycon informierte außerdem darüber, dass die weiteren Schritte der FYB207-Entwicklung mit dem Paul-Ehrlich-Institut im Rahmen eines wissenschaftlichen Beratungsgesprächs (Scientific Advice) abgestimmt worden sind. Die Bundesbehörde hat der Herangehensweise von Formycon ein zustimmendes Feedback erteilt. Damit besteht für die Entwicklung von FYB207 das notwendige Maß an Klarheit, um fokussiert die Prozessschritte abarbeiten zu können. FYB207 verhindert erfolgreich das Ausweichen des Virus über Mutationen. Es besteht eine potenzielle Eignung des Arzneimittels zur Therapie symptomatischer Patienten wie auch zur Prophylaxe, so dass dem Medikament Blockbuster-Potenzial beschert ist. KAUFEN, Kursziel EUR 80,00

