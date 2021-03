Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 24.03.2021

Kursziel: 16,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Zahlen und Ausblick sind noch kein Befreiungsschlag



Schweizer hat gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sowie den Ausblick für 2021 vorgelegt. Letzterer bleibt ergebnisseitig leicht hinter unseren Erwartungen zurück, dürfte angesichts der konjunkturellen Unsicherheit und branchenspezifischer Risikofaktoren (u.a. Chipengpass in der Automobilindustrie) aber auch von genereller Vorsicht geprägt sein.

Umsatz überrascht dank Erholung im Automobilsektor positiv: Mit einem Jahreserlös i.H.v. 98,3 Mio. Euro (-18,6% yoy) übertraf Schweizer 2020 sowohl die Guidance (87-93 Mio. Euro) als auch unsere Prognose (MONe: 92,3 Mio. Euro). Damit wurde im Schlussquartal sogar ein knapp zweistelliges Wachstum erzielt (+10,8% yoy auf 29,3 Mio. Euro), was nach Unternehmensangaben vor allem auf eine verstärkte Nachfrage seitens der Automotive-Kunden in den Monaten September bis November zurückzuführen war.

Operative Marge etwas besser als erwartet: Trotz des höher als antizipierten Umsatzes entsprach das EBITDA mit -9,5 Mio. Euro (Vj.: 0,1 Mio. Euro) fast genau unserer Prognose (MONe: -9,4 Mio. Euro; Guidance: -7 bis -11 Mio. Euro). Immerhin fiel die operative Marge in Q4 damit höher aus als erwartet und wies mit -5,4% (MONe: -6,2%) den im Jahresverlauf besten Wert auf. Bereinigt um die in 2020 angefallenen Sonderaufwendungen aus u.a. der Restrukturierung (2,3 Mio. Euro) sowie den Anlaufverlusten des neuen High-Tech-Werks in China (8,3 Mio. Euro) erzielte Schweizer ein leicht positives EBITDA von 1,7 Mio. Euro. Das berichtete EBIT lag angesichts der geringer als angenommenen Abschreibungen mit -18,5 Mio. (Vj.: -6,5 Mio. Euro) über unserer Schätzung (-20,1 Mio. Euro).



Guidance nur verhalten optimistisch: Für 2021 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzplus von 20 bis 30%, womit unsere bisherige Prognose (MONe: 128 Mio. Euro; +30,2% yoy) trotz der höher als erwarteten Basis zumindest ambitioniert wirkt. Wenngleich der Ausblick in Anbetracht hoher Unsicherheiten im Markt konservativ gewählt sein dürfte, reduzieren wir unsere Umsatzprognose leicht, da wir u.a. das Risiko temporär geringerer Abrufe seitens der Automobilindustrie angesichts des gegenwärtigen Halbleitermangels als hoch einstufen. Ergebnisseitig liegt die Guidance mit einer avisierten EBITDA-Marge von 0 bis -6% deutlicher unter unserer Erwartung, die von einem Überschreiten des Break-Even-Niveaus ausging (MONe: 0,9%). Wir sind weiterhin optimistisch, dass China sukzessive signifikant höhere Umsatzbeiträge liefern kann (MONe 2021: 17 Mio. Euro vs. 2020: 6 Mio. Euro), allerdings dürfte das Werk erst ab Q4 positiv zum operativen Ergebnis beitragen. Hoffnung auf eine insgesamt solide Entwicklung im Jahresverlauf macht der Auftragsbestand, der per 31.12. mit 109,2 Mio. Euro weiter angestiegen ist (+7,4% ggü. 9M). Aufgrund der weiterhin dünnen Eigenkapitaldecke (EK-Quote per 31.12.: 17,5%) gehen wir dennoch unverändert davon aus, dass Schweizer zeitnah Kapitalmaßnahmen anstreben wird.



