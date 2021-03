Berlin (ots) - Auf dem 22. Technischen Kongress des Verbandes der

Automobilindustrie (VDA) wird über Wege in eine klimaneutrale Mobilität gesprochen

Der einmal im Jahr stattfindende Technische Kongress des VDA ist zumtraditionellen Branchen-Treffpunkt geworden, auf dem Zukunftsfragen derMobilität von Teilnehmern aus Politik und Industrie diskutiert werden. Und auchwenn diese Veranstaltung wegen Corona nicht live vor Ort, sondern digitalstattfindet, ist der Zuspruch groß wie immer: Über 500 Teilnehmer, die meistendavon Führungskräfte und Entscheider, sind bei der heute stattfindenden 22.Auflage des Kongresses zugeschaltet. Diskutiert werden in drei Sessions mit übereinem Dutzend hochkarätiger Experten folgende Themen: "Wege in eineklimaneutrale Mobilität", "Die deutsche Automobilindustrie - derInnovationstreiber für die Welt" und "Mensch, Auto und Arbeit: So sieht unsereArbeitswelt der Zukunft aus". Den Auftakt machte heute Morgen (10 Uhr)VDA-Präsidentin Hildegard Müller mit dem Thema "Mit Technologie und Innovationzur Klimaneutralität":O -Ton Hildegard MüllerMobilität ist unverzichtbar. Für Menschen und für Waren. Mobilität garantiertTeilhabe. Wir als Industrie arbeiten engagiert dafür, die Mobilität klimaneutralzu erfinden. Der Rückgang des Kohlendioxidausstoßes in Deutschland zeigt, dassunsere erheblichen Anstrengungen zum Klimaschutz auch Wirkung zeigen und wir alsAutomobilindustrie einen messbaren Beitrag zur Verbesserung der Klimabilanzleisten. (0:28)Die VDA-Präsidentin gab in ihrer Eröffnungsrede die Richtung für die kommendenJahre vor. Und diese Richtung ist eindeutig: Der Verkehrssektor wirdklimaneutral werden.O -Ton Hildegard MüllerFür uns ist klar: Im Einklang mit den Pariser Klimazielen wollen wirklimaneutrale Mobilität bis spätestens 2050. Das ist ambitioniert, aber nurmachbar, wenn es auch die richtigen Rahmenbedingungen gibt. Und es ist nicht nurdie fehlende Ladeinfrastruktur, die Fragen aufwirft. Auch ein anderes Thematreibt uns seit einigen Wochen um. Dabei handelt es sich um die geplante Euro 7Norm. In den letzten Jahren hat sich die Luftqualität in Städten massivverbessert. Und dies dank der Innovationen unserer Unternehmen. Unsere Industriearbeitet weiter daran, die Schadstoffemissionen neuer Pkw weiter zu reduzieren.Doch die EU-Kommission darf in ihren Regelungen nicht über das Zielhinausschießen. Die bisher bekannten Vorschläge für die neue Euro 7 Norm würdende facto ein Verbot von neusten und saubersten Dieseln und Benzinern durch die