Globaler Benchmark-Bericht von Planview zeigt, wie führende Unternehmen in Zeiten des Wandels Strategien schneller umsetzen

Planview, ein weltweit agierender und führender Anbieter von Portfoliomanagement- und Work-Management-Lösungen, hat heute einen Bericht veröffentlicht, der veranschaulicht, wie Unternehmen erfolgreich auf immer wiederkehrende Marktstörungen reagieren, die Entwicklung von Innovationen beschleunigen und ihre Geschäftsstrategien umsetzen können. Der Bericht zur ersten Studie dieser Art mit dem Titel „ Strategieumsetzung – eine Bestandsaufnahme: Wie Unternehmen sich schneller anpassen in einer Zeit permanenten Wandels “ belegt, warum viele Unternehmen sich in Zeiten des Wandels damit schwertun, ihre Strategien anzupassen. Zugleich erhalten Unternehmen praktische Empfehlungen, wie sie schneller auf sich wandelnde Bedingungen und Störungen reagieren und erstklassige Geschäftsergebnisse erzielen können.

„Dieser Studie liegt die scheinbar einfache Frage zugrunde: Warum können sich manche Unternehmen schnell anpassen und in Zeiten von massiven Veränderungen ihre Strategien sogar noch schneller umsetzen, während andere Unternehmen gerade so über die Runden kommen?“, erläutert Patrick Tickle, Chief Product Officer bei Planview. „Diese Frage ist nicht nur heute in Zeiten der Pandemie von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die absehbare Zukunft. Marktstörungen sind keine Ausnahmefälle mehr, sie sind die Norm. Die klügsten Unternehmen haben gelernt, wie sie in Zeiten stetigen Wandels nicht nur überleben, sondern sogar florieren können.“

Die Teilnehmer der Studie wurden anhand ihrer Antworten in drei Kategorien eingeteilt, in die der Vorreiter, Herausforderer und Nachzügler, wodurch sich ableiten ließ, was erfolgreiche Unternehmen anders machen. Die folgenden Maßnahmen erwiesen sich bei ihnen als wirksam:

Priorisierung von Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung und schnelleren Umsetzung

Implementierung von Technologien zur Erfassung von zentralen Daten für einen schnelleren Geschäftsüberblick

Anpassung von Strategien, Finanzmitteln und operativen Plänen mit kurzen Planungszyklen

Verbesserung des Priorisierungsprozesses bei der Neuzuweisung von Ressourcen zu den wichtigsten Aufgaben

Einsatz von Lean- und Agile-Methoden im gesamten Unternehmen

Dieser wegweisende Bericht enthält nicht nur Analysen dahingehend, warum manche Unternehmen bei der schnellen Anpassung angesichts von Marktstörungen erfolgreicher sind als andere. Er bietet auch eine Art Roadmap, die anderen Unternehmen zeigt, wie auch sie Erfolge erzielen, ihre Geschäftsprozesse in Hinblick auf die Priorisierung von Geschwindigkeit und Qualität straffen, Innovationen beschleunigen und ihre strategischen Ergebnisse verbessern können.