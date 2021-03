LPKF Laser kündigt an, die Dividende konstant halten zu wollen. Für das Geschäftsjahr 2020 will das Unternehmen aus Garbsen bei Hannover eine Dividende je LPKF Aktie von 0,10 Euro ausschütten - wie auch im Jahr zuvor. Die Aktionäre müssen dem Ausschüttungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat auf der anstehenden jährlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2021 noch zustimmen.Das Jahr 2020 schließt LPKF Laser mit einem ...