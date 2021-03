Die Auto1-Aktie notierte am Mittwoch nach einem schon starken Vortag zuletzt 3,4 Prozent höher bei 51,98 Euro. Der Handel mit Privatkunden wachse noch schneller als bereits veranschlagt, konstatierte Analyst David Amira von der Bank of America. Die Umsatzprognose sei komfortabel und biete sowohl Puffer nach unten wegen Lockdown-Risiken als auch Luft nach oben bei einer Erholung.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 rechnet nach dem Einbruch im vergangenen Corona-Jahr für 2021 mit mehr Geschäft. So will Vorstandschef Christian Bertermann auch deutlich über das hinaus, was der bisher auf den Großhandel spezialisierte Konzern vor der Krise umsetzte. Besser als zuletzt in Aussicht gestellt läuft das Geschäft mit Privatkunden, das die Firma zum Wachstumsfeld erkoren hat. Verluste wird es wegen hoher Marketingausgaben aber wie angekündigt auch weiter geben.

Das Papier war Anfang Februar zu 38 Euro an die Börse gebracht worden und aus dem Stand auf das Niveau um die 50 Euro gestiegen - teils sogar noch spürbar höher. Derzeit ist das erst 2012 gegründete Unternehmen an der Börse rund 10,8 Milliarden Euro wert. Auch mit einem Streubesitzanteil von 44 Prozent ist Auto1 so ein Kandidat für den Mittelwerteindex MDax .

Im Corona-Jahr 2020 schmolz der Umsatz um fast ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Euro. Die Zahl der verkauften Autos ging insbesondere wegen eines schwachen zweiten Quartals im Gesamtjahr um ein Viertel auf gut 457 000 Wagen zurück. Das Schlussquartal gab jedoch Hoffnung. "Das vierte Quartal hat erneut gezeigt, dass wir sehr gut aufgestellt sind, es ist ein widerstandsfähiges Geschäft", sagte Auto1-Chef Bertermann der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

2021 soll der Erlös nun auf 3,8 bis 4,2 Milliarden Euro anziehen. Bereits am Vortag hatten die Berliner angekündigt, dieses Jahr mit einem stärkeren Wachstum im Gebrauchtwagenverkauf direkt an Endkunden zu rechnen als bisher gedacht. In diesem Bereich will das Unternehmen dieses Jahr 32 000 bis 38 000 Autos verkaufen statt wie bisher in Aussicht gestellt nur mehr als 29 000.

"Die Pandemie gibt unserem Endkundengeschäft sicher noch zusätzlichen Schub, aber meiner Meinung nach ist es nur ein relativ kleiner Treiber", sagte Bertermann. Stationäre Autohändler in Europa hätten schließlich im Schnitt derzeit ja auch geöffnet.

Auto1 steht beim Verkauf an den Endkunden ohnehin noch fast am Anfang, zum Vergleich: Im Großhandel mit den Händlern erwartet das Unternehmen, dieses Jahr zwischen 560 000 und 600 000 Fahrzeugen zu verkaufen. Hier sieht sich Auto1 als Marktführer in Europa.