BMG und KKR bündeln Kräfte zum Kauf von Musikrechten (FOTO)

Im Rahmen der Vereinbarung werden BMG und KKR ihre Kräfte bündeln, um einzelneTransaktionen zum Erwerb von Musikrechten zu realisieren. Dabei kommen die tiefeVerwurzelung in der Musikbranche und die globale Expertise bei derWertsteigerung von Musikrechten auf Seiten von BMG mit dem umfangreichenNetzwerk, den Ressourcen und der Erfahrung von KKR als Investor inmarktführenden Musik-, Digital-, Medien- und Content-Unternehmen zusammen. DieKooperationsvereinbarung positioniert BMG und KKR als den führenden Erwerber vonMusikrechten. Zusammen überzeugen sie mit erstklassigem Katalog- undRechtemanagement sowie Finanzmitteln, die Transaktionen aller Größenordnungenmöglich machen. Die neue Allianz beinhaltet weder eine Übertragung oder einenVerkauf von Anteilen an BMG noch die Gründung eines Joint Ventures zwischen KKRund BMG, seinerseits Teil des internationalen Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmens Bertelsmann.Der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, Thomas Rabe, erklärte: "BMG und KKRkönnen künftig gemeinsam Chancen für Zukäufe von größeren Musikrechtepaketennutzen. Zusammen mit KKR sind wir bestens positioniert, um Rechteeignernattraktive Angebote zu machen." Rabe erinnerte an die schon in der Vergangenheiterfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Firmen: "KKR war nach der Neugründungunserer Musiktochter 2008 schon einmal der ideale Partner und Katalysator. 2013kaufte Bertelsmann dann die von KKR gehaltenen BMG-Anteile. Inzwischen hat sichBMG zu einem der erfolgreichsten Musikunternehmen im Streamingzeitalter undeinem der drei globalen Inhaltegeschäfte von Bertelsmann entwickelt. Nun wollenwir mit KKR die nächste Stufe zünden."Richard Sarnoff, Partner bei KKR und zuvor lange Top-Manager bei Bertelsmann,erklärte: "BMG greift digitale Trends frühzeitig auf und stellt Künstlerinnen