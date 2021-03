Erste Verkäufe von Cannabisprodukten stehen kurz bevor.

Die nächste Phase wird eingeleitet! Die Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ) geht offensichtlich davon aus, dass die Nachfrage nach ihren Produkten – Cannabis-Vapes und Cannabis-Weingummis –, die nächsten Monat in den Verkauf gehen sollen, hoch sein wird! Denn das Unternehmen von CEO Ben Nikolaevsky hat bereits Cannabis-Trockenblüten in großen Mengen bestellt.

Wie Pure Extracts erklärte, ist die Nachfrage nach dieser Art von Produkten in den vier Provinzen, in denen man mit dem Verkauf an die Endkunden beginnen wird - British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Ontario - stark. So stark, dass man bereits 500 Kilogramm hochpotenter Cannabisblüten für die Produktion erworben hat. Und das Unternehmen schätzt die Umsätze allein aus dieser Lieferung auf etwas mehr als 1 Mio. Dollar! Ein großer Umsatzsprung für das – noch – kleine Unternehmen.